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Коронавирус охватывает Россию: количество заражений перевалило за 400 тысяч

31 мая, 13:16

Татьяна Очеретяна Татьяна Очеретяна

РФ остается на третьем месте в мире по количеству заболевших

За последние сутки, 30 мая, в России зафиксировали 9,27 тыс. случаев заражения коронавирусом. Умерли за сутки 138 человек, следует из данных оперативного штаба.

"За последние сутки в России подтвержденных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 – 9268 в 84 регионах, в том числе выявлено активно 3784 (40,8%) без клинических проявлений", - говорится в сообщении штаба.

Так, в России зарегистрировано 405 843 случаев коронавирусной инфекции, 4693 умерших (за сутки – 138) и 171 883 выписанных (4414 выписаны за последние сутки). Общее количество пациентов, которые сейчас болеют COVID-19, составляет 229 267.

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Россия в настоящее время на третьем месте в мире по числу заразившихся – вслед за США (1,77 млн) и Бразилией (498 тыс.)

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Напомним, количество зараженных коронавирусом в мире по состоянию на утро 31 мая достигло 6 064 778. Также зафиксированы 369 254 летальных случая.

Кроме того, в России побит рекорд по количеству умерших от коронавируса за сутки – впервые с начала эпидемии умерли более 200 человек. Если раньше самым большим количеством считалось 174 жертв за 24 часа, то теперь этот показатель вырос до 232 – именно столько пациентов с COVID-19 скончались 28 июня.

Также ранее российский депутат прочитала письмо пациентки с коронавирусом, где та рассказывала об ужасных условиях в больнице, отсутствии лечения и трупах в больнице:

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Россия заражение коронавирус

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