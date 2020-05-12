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Коронавирус: Россия уже на втором месте в мире, Путин стучит кулаками

12 мая, 11:43

Станислав Кожемякин

У президента страны-оккупанта сдали нервы из-за невозможности остановить эпидемию в его стране

Россия, которая еще накануне занимала третье место среди стран по количеству подтвердившихся случаев заражения коронавирусом, поднялась еще на строчку в этом списке.

Согласно данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом РФ, по состоянию на 12 мая в стране зафиксировано 232 243 людей с COVID-19.

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Это наивысший показатель в Европе. Ближайшие соседи России по этому антирейтингу – Испания и Великобритания – сообщили о 227 436 и 224 332 инфицированных соответственно.

Всего, по информации российских властей, за последние сутки в стране обнаружили еще 10 899 новых пациентов с COVID-19, из них больше половины (5392) – в Москве.

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Столица продолжает лидировать по совокупному числу заболевших – на нее приходится 121,3 тыс. всех инфицированных, в связи с этим в городе даже ввели режим обязательного ношения масок и перчаток.

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Кроме того, с начал эпидемии 43 512 человека в России победили вирус, а 2 116 скончались.

На этом фоне у президента страны-оккупанта Владимира Путина сдали нервы – во время видеоконференции с главами регионов в РФ он уже стучал кулаками, требуя исполнить его требования остановить эпидемию.

Напомним, что российские власти долгое время готовились к Параду победы на 9 мая. Однако в итоге Путин все же отменил мероприятие. Несмотря на это, позже стало известно, что на репетициях военного праздника как минимум 376 военных заразились коронавирусом.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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Россия Москва эпидемия коронавирус COVID-19

Источник: Сегодня

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