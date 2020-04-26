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Коронавирус установил в России новый антирекорд: число заболевших растет

26 апреля, 14:39

Станислав Кожемякин

Эпидемия широко распространяется по РФ - заразилось еще больше 6 тысяч человек

В России установлен новый рекорд заболеваемости COVID-19 – за минувшие сутки был обнаружен 6 361 пациент – это новый рекорд для РФ. У 45,9% из них болезнь протекает бессимптомно.

Как сообщают в оперативном штабе по борьбе с эпидемией, таким образом совокупное количество случаев заболевания достигло 80 949.

Почти половина всех новых случаев обнаружена в Москве – 2 971. Всего в российской столице насчитывается 42 480 заболевших.

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При этом в России также насчитывается 747 погибших от коронавируса, из которых 66 – новые. Это только же, сколько и днем ранее, когда был установлен антирекорд по погибшим пациентам с подтвержденным коронавирусным диагнозом.

Кроме того, с начала эпидемии в РФ 6 767 пациентов выздоровели, в том числе 517 – за последние сутки.

Напомним, что на прошлой неделе в России прошла многолюдная акция протеста против ограничений, введенных на фоне эпидемии. В центре столицы Северной Осетии, города Владикавказа, собрались около пятисот человек, которые требовали от властей региона "разъяснить ситуацию" и поддержать столкнувшееся с материальными трудностями из-за пандемии население. В результате несколько демонстрантов были задержаны.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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Россия Москва эпидемия коронавирус COVID-19

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