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Коронавирус уже в Москве: россиянин привез инфекцию из-за границы

2 марта, 19:43

Станислав Кожемякин

Мужчину уже госпитализировали в инфекционную больницу и изолировали

Российские власти сообщили о шестом подтвержденном случае заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 в РФ и первом – в Москве.

По данным оперативного штаба по борьбе с вирусом, 27 февраля россиянина госпитализировали в инфекционную больницу и изолировали. Люди, с которым он общался, находятся под медицинским наблюдением.

По предварительной информации он мог заразиться в Милане, откуда вернулся 23 февраля.

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Сейчас заболевший мужчина находится в удовлетворительном состоянии, болезнь протекает в легкой форме.

Ранее коронавирус COVID-19 обнаружили у двух китайских граждан, которые приехали из КНР в Россию – на данный момент они уже выписаны. Также инфекцию обнаружили у троих россиян, эвакуированных в Казань с круизного лайнера Diamond Princess.

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Напомним, что из-за подозрения на коронавирус в Москве был перенесен матч высшего дивизиона северо-западной лиги ЛФЛ Москвы между командами "СССР" и "Мегамужики".

Стоит отметить, что Италия остается главным европейским очагом коронавирусной инфекции. По состоянию на сегодняшний день в этой стране зафиксировали почти 1,7 тыс. случаев заражения, 34 из которых привели к летальному исходу.

С масштабами распространения коронавирусной эпидемии вы можете ознакомиться в онлайн-хронике "Коронавирус "окружает" Украину: все подробности эпидемии, карта зараженных стран".

Все подробности в спецтеме Эскалация конфликта в Сирии

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