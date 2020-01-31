Коронавирус уже в России: Москва закрывается от Китая

Люди в аэропорту. Фото: REUTERS/AP

Россия, куда уже добрался смертельный коронавирус, с 1 февраля ограничит авиасообщение с Китаем. Регулярные рейсы будет выполнять только "Аэрофлот" в четыре города: Пекин, Шанхай, Гуанчжоу и Гонконг. При этом рейсы всех четырех китайских авиакомпаний в Россию закрыты не будут. Об этом сообщила вице-премьер, председатель штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории России Татьяна Голикова.

"Мы закрывает все авиационные частоты, за исключением авиационных частот "Аэрофлота", который будет летать в четыре китайских города регулярными рейсами: Пекин, Шанхай, Гуанчжоу и Гонконг. По соглашению с КНР к нам летают еще в Москву четыре китайские авиакомпании, они будут продолжать летать на регулярной основе, - сказала она. – Режим такого авиасообщения будет введет с 00:00 1 февраля".

Все рейсы "Аэрофлота" и китайских перевозчиков будут осуществляться только из терминала F аэропорта Шереметьево.

В целом, до того как российские авиакомпании заявили о приостановке чартерных рейсов в Китай, в неделю выполнялось около 150 рейсов в эту страну. Китайские авиакомпании выполняли около 40 рейсов в день.

Реклама

Также Россия вводит ограничения на передвижение граждан Китая через российско-монгольскую границу.

"На основе информации нашей пограничной службы мы ограничиваем пересечение гражданами Китайской Народной Республики монгольской границы с РФ", – сообщила Голикова.

Ранее сообщалось, что в России выявлены двое больных коронавирусом – в Забайкалье и Тюменской области. Это граждане Китая.

Напомним, 31 декабря 2019 года Китай уведомил Всемирную организацию здравоохранения о пневмонии неизвестного типа в Ухане – крупном торгово-промышленном центре с населением более 11 млн человек. 7 января удалось установить возбудитель болезни, им является вирус 2019-nCoV.

Вирус постепенно распространяется по миру. Всемирная организация здравоохранения признала вспышку в КНР чрезвычайной ситуацией международного масштаба. К настоящему времени общее число зараженных новым коронавирусом в Китае достигло 9720, 213 человек умерли.

О масштабах распространения инфекции по миру, количестве погибших, зараженных и тех, кому удалось вылечиться от болезни, вы можете узнать в специальной онлайн-хронике на нашем сайте.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама