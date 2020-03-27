Коронавирус в администрации Путина: стало известно, кто заразился (фото)

Пока Кремль пытается спасти экономику страны из-за пандемии, коронавирус пробрался в администрацию президента РФ. Заразилась сотрудница управления государственных наград Кристина Битаева. Об этом сообщает телеграм-канал Baza.

Сообщается, что сотрудников администрации президента РФ проверяют на вирус и уже есть первый результат.

"Положительный результат теста на коронавирус оказался у сотрудницы управления государственных наград Кристины Битаевой. В самом конце февраля Кристина была в командировке в Европе. Неизвестно, зацепил ее коронавирус там, или же девушка заразилась уже здесь, но факт простой: на днях, незадолго до очередной поездки, ей сообщили об отмене мероприятия – по болезни. Из больницы пришел положительный результат анализа на коронавирус. Теперь Кристина ждет повторный анализ, так как бывают случаи ложноположительных результатов", – говорится в сообщении.

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В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил факт выявления опасной инфекции в Кремле.

"Действительно, в администрации выявлены случаи коронавируса. Это соответствует действительности и принимаются все необходимые санитарно-эпидемиологические меры с тем, чтобы не дать вирусу распространиться дальше", – сказал спикер Кремля и уточнил, что он может подтвердить только один случай инфицирования.

Он подчеркнул, что этот сотрудник не контактировал с хозяином Кремля Владимиром Путиным.

А тем временем в Оперативном штабе по борьбе с коронавирусом сообщили, что в России на сегодняшний день зарегистрировано 1 036 случаев коронавирусной инфекции в 58 регионах, три со смертельным исходом. Только лишь в одной Москве 703 зараженных. Россия закрыла границы с соседними странами, прекратила авиасообщение с 27 марта. Кроме того, Путин отправил всех россиян в отпуск на одну неделю.

Но и это, похоже, еще не конец. В связи с ухудшающейся эпидемической ситуацией Москву могут закрыть н въезд и выезд – в столицу РФ уже стягивают технику и военных. В российском МВД даже зашла речь о комендантском часе в Москве.

Смотрите, как Песков приказал уничтожить телефон, на который сняли Путина:

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