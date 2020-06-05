Коронавирус в России: число инфицированных приблизилось к 450 тысячам

В России количество зараженных новым коронавирусом выросло на 8 726 человек. Всего в РФ за весь период выявлено 449 834 инфицированных. Об этом сообщает официльный портал о коронавирусе в стране.
В стране выздоровело 8 057 человек (всего 212 680 с начала эпидемии), умерло 144 (5 528).
Самое большое количество зараженных коронавирусом выявлено в Москве – 191 069 и Московской области – 42 720.
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Ранее сообщалось, что российские власти придумали способ, как снизить официальные данные об истинных масштабах эпидемии в стране. Так, 27 мая Минздрав РФ рекомендовал не включать пациентов с бессимптомным протеканием болезни ни в статистику заболеваемости, ни в статистику смертности.
Как известно, Российская Федерация занимает третье место в мире по распространению коронавируса после Бразилии и Соединенных Штатов.
Согласно последним данным Центра системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса, всего в мире коронавирусом заразились 6 642 295 человек, умерли 391 295 человек.
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