Коронавирус в России: как Кремль пытается спасти экономику страны

Российские власти подтвердили 840 случаев инфицирования коронавирусом, из них больше половины – 546 – в Москве.

Кремль пытался действовать на опережение и еще в конце декабря начал постепенно закрывать границу с Китаем и некоторыми европейскими странами. Также закрыты школы, людей призывают работать удаленно, а для лиц, прибывающих из-за границы, обязательная самоизоляция.

И хотя Кремль официально не объявлял пандемию COVID-19, ситуацию усугубляет падение цен на нефть и связанная с этим нестабильность на финансовых рынках.

Международный валютный фонд проанализировал, как коронавирус изменил экономическую политику Москвы (по данным МВФ на 23 марта).

Бюджетные меры

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Повышены ставки медперсонала и инспекторов по охране труда и технике безопасности; Лицам, которые находятся на карантине, обеспечат больничные из федерального бюджета, а некоторые региональные правительства обещают выплачивать пособия по безработице; На товары первой необходимости введены нулевые ввозные пошлины; Малым и средним предприятиям (МСП), розничным продавцам и дистрибьюторам обещают субсидирование и гарантированные кредиты; МСП получил трехмесячную отсрочку для выплаты социальных взносов и арендной платы правительству; Государство предоставляет гарантии для реструктуризации займов; Туристической и авиационной отраслям, а также МСП и другим сферам, наиболее пострадавшим из-за коронавируса, продлили срок для уплаты налогов; Туркомпаниям разрешили не платить взносы в резервные фонды туристического сектора; Налоговые органы приостановили проверки на местах.

По оценке российских властей на данные меры было затрачено 0,3 трлн рублей (0,3% ВВП).

Макрофинансовые меры

Состоянием на 23 марта Центральный банк России не менял ключевую ставку, но за четыре дня до этого начал продажу валютных резервов из Фонда национального благосостояния, что скорее стало отражением падения цен на нефть.

Кроме того, ЦБР увеличил лимит операций с валютным свопом и временно смягчил регулирование работы банков с целью помочь транспортному и туристическому секторам, а также организовать более благоприятные условия для кредитов, выданных фармацевтическим и медицинским компаниям в валюте.

Российским банкам разрешили не ухудшать кредитную классификацию МСП, что позволит им сохранить ресурсы в случае потери ссуды, а также оценивать ценные бумаги по их стоимости на 1 марта.

Операции с иностранной валютой также могут осуществляться по обменному курсу на 1 марта, за исключением операций на открытом рынке.

ЦБ РФ ввел новую программу кредитования малого и среднего бизнеса на 500 млрд руб (6,4 млрд долларов), а также снизил процентную ставку по уже выданным кредитам на 175 млрд руб.

Касательно обычных граждан, им снизили риски по ипотечным кредитам и ввели возможность реструктуризации банковских кредитов для лиц с подтвержденным диагнозом коронавирусной инфекции, при том условии, что нормативные требования банков не будут затронуты.

Напомним, что также для сдерживания распространения COVID-19 президент РФ Владимир Путин объявил следующую неделю нерабочей для россиянс сохранением зарплаты.

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