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Коронавирус в России: Путин продлил выходные до конца месяца

2 апреля, 17:34

Денис Беспалов

Президент РФ отметил, что пока удается обезопасить представителей старшего поколения и детей

В России продлили режим нерабочих дней с сохранением заработной платы до 30 апреля. Об этом в телеобращении заявил президент РФ Владимир Путин.

Он подчеркнул, что при необходимости будут приняты дополнительные решения по борьбе с коронавирусом. Нерабочий период может быть скорректирован в сторону сокращения.

Президент РФ отметил, что пока удается обезопасить представителей старшего поколения и детей. Однако переломить ситуацию в Москве пока не получается.

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Это второе телеобращение Путина к россиянам на фоне распространения вируса в России. В ходе первого выступления, которое состоялось 25 марта, президент РФ объявил нерабочей неделю с 28 марта до 5 апреля. Он также заявил о переносе голосования по поправкам к Конституции и предложил меры по поддержке незащищенных слоев населения, а также введение новых налогов для пополнения бюджета.

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В четверг, 2 апреля, стало известно о 771 новом случае заражения коронавирусом в России. Всего их теперь 3548. Выздоровели 235 пациентов, умерли от осложнений 30 человек.

Напомним, новости "Сегодня" писали, что коронавирусом заразился врач, с которым Путин здоровался за руку.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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Россия коронавирус Владимир Путин

Источник: Интерфакс

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