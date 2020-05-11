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Коронавирус в России: страна вышла на третье место в мире и ослабила карантин

11 мая, 20:10

Руслан Ровик

По числу зараженных россияне уступают только жителям Испании и США

В России, где число новых случаев коронавируса перевалило за 11 600, а общее число зараженных выросло до 221 тысячи человек, с 12 мая планируют восстановить работу промышленных предприятий.

Стоит отметить, что РФ вошла в тройку "лидеров" – она уступает США (1,3 млн случаев), а также Испании (224,3 тысячи зараженных) и уже обошла Великобританию с 220,4 тысячи случаев и Италию, где заразились 219 тысяч человек, сообщает "Радио Свобода".

Несмотря на это, с 11 мая президент РФ Владимир Путин на совещании с правительством отметил, что введение режима самоизоляции и нерабочих дней якобы позволило затормозить распространение инфекции.

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Хозяин Кремля заявил, что с 12 мая должна восстановиться работа промышленных предприятий и теперь Россия может перейти к началу поэтапного выхода из режима карантина.

Напомним, ложь российских пропагандистов о коронавирусе разозлила президента Беларуси Александра Лукашенко, и к ним применили действенные меры – депортировали из страны.

Ранее Лукашенко назвал коронавирус психозом, а панику – главной угрозой здоровью людей.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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