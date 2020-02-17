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Коронавирусом впервые заразилась гражданка России

17 февраля, 12:23

Россиянка находится на борту круизного лайнера Diamond Princess

Лайнер Diamond Princess. Фото: facebook.com/The-Embassy-of-the-Russian-Federation-to-Japan

Лайнер Diamond Princess. Фото: facebook.com/The-Embassy-of-the-Russian-Federation-to-Japan

У россиянки, находящейся на борту круизного лайнера Diamond Princess, помещенного на карантин в порту японского города Иокогама, выявлен коронавирус. Об этом в Facebook, сообщило посольство России в Японии.

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"В ходе осуществляемой японскими властями медицинской проверки всех пассажиров судна на предмет заражения COVID-19, коронавирус был выявлен у находящейся на борту гражданки России. В ближайшее время россиянку доставят в больницу, где она пройдет курс лечения", - говорится в сообщении.

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Фото: REUTERS/Tyrone Siu

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коронавирус

Источник: Сегодня

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