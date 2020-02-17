Коронавирусом впервые заразилась гражданка России

У россиянки, находящейся на борту круизного лайнера Diamond Princess, помещенного на карантин в порту японского города Иокогама, выявлен коронавирус. Об этом в Facebook, сообщило посольство России в Японии.
"В ходе осуществляемой японскими властями медицинской проверки всех пассажиров судна на предмет заражения COVID-19, коронавирус был выявлен у находящейся на борту гражданки России. В ближайшее время россиянку доставят в больницу, где она пройдет курс лечения", - говорится в сообщении.
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