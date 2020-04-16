Коронавирусом заразились еще 3,5 тысяч россиян, умерла 27-летняя беременная

Эпидемия и не думает замедлять свое распространение в России

В России зафиксирован новый антирекорд заболеваемости COVID-19 – за минувшие сутки коронавирус обнаружили еще у 3 448 человек.

Об этом 16 апреля сообщили в оперативном штабе страны по борьбе с эпидемией, отметив, что, таким образом, совокупное числе пациентов с подтвержденным диагнозом коронавирусной болезни достигло 27 938 человек.

Самая сложная ситуация наблюдается в Москве, где заразились 16 146 человек. В целом, случаи инфицирования зафиксированы во всех 84 регионах, кроме Алтайского края.

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В то же время, с начала эпидемии 2 304 человека выздоровели и были выписаны из больниц.

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А вот для 232 диагноз оказался смертельным, причем 34 скончались за прошедшие сутки. Среди них оказалась и беременная 27-летняя жительница Дагестана. Отмечается, что женщину госпитализировали в Махачкалу с двухсторонней пневмонией, после чего у нее подтвердили COVID-19.

Напомним, что, поскольку власть не может совладать с эпидемией, главный шаман Атлая решил провести в горах региона обряд и сделать подношение в знак уважения и для "успокоения" вируса.

В то же время предстоятель Русской православной церкви патриарх Московский и всея Руси Кирилл назвал пандемию COVID-19 божественным промыслом, задача которого – разрушить идеалы потребительского общества.

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