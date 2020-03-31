Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 28,06
30,96
  1. Мировые новости
  2. Россия

Коронавирусом заразился врач, с которым Путин здоровался за руку

31 марта, 16:43

Станислав Кожемякин

В Кремле уже прокомментировали диагноз главврача больницы в Коммунарке Дениса Проценко

Вскоре после визита президента России Владимира Путина в спецбольницу в подмосковной Коммунарке, где содержат пациентов с диагнозом коронавирусной инфекции, у главврача также обнаружили COVID-19.

О коронавирусе у Дениса Проценко 31 марта сообщили на кремлевском пропагандистском телеканале "Россия 24".

Сейчас он находится в удовлетворительном состоянии под наблюдением врачей в собственном медучреждении.

Ситуацию усложняет то, что 24 марта в ходе своего визита в Коммунарку Путин и другие члены правительства встречались с Проценко, а конкретно президент жал ему руку.

Но в Кремле считают, что повода для беспокойства нет.

"Путин регулярно тестируется на коронавирус, все нормально", – прокомментировал это пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

В тренде
Бизнес как налоговое мясо: почему 2020-е станут в России годами полной безнадеги

Денис Проценко и Владимир Путин в Коммунарке 24 марта

Денис Проценко и Владимир Путин в Коммунарке 24 марта / Фото: сайт Кремля

Напомним, что состоянием на 31 марта в РФ зарегистрировали 2 337 человек с коронавирусной инфекцией, из которых 500 – новые пациенты. Лидером по распространению болезни остается Москва – здесь обнаружили 1613 заразившихся.

Как уже сообщалось, Госдума Российской Федерации приняла законопроект, ужесточающий наказание за нарушение карантина и других санитарно-эпидемиологических правил.

Также новости "Сегодня" передавали, что c 30 марта для всех жителей Москвы объявили всеобщий режим самоизоляции, независимо от возраста.

Реклама

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Россия врач коронавирус Владимир Путин COVID-19

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Мир противостоит коронавирусу: онлайн-карта 31 марта и все подробности
Мир противостоит коронавирусу: онлайн-карта 31 марта и все подробностиДругие страны
В России на ракетном заводе прогремел взрыв: есть пострадавшие
В России на ракетном заводе прогремел взрыв: есть пострадавшиеРоссия
Послушные зайчики Путина: почему Конституционный суд узаконил деспотию в России
Послушные зайчики Путина: почему Конституционный суд узаконил деспотию в РоссииРоссия
Песков приказал уничтожить телефон, на который сняли Путина (видео)
Песков приказал уничтожить телефон, на который сняли Путина (видео)Россия
В Ливии захвачена база наемников Путина с большим количеством техники: фото
В Ливии захвачена база наемников Путина с большим количеством техники: фотоДругие страны
"Большая двадцатка" выделит триллионы на борьбу с пандемией: кто и как будет распределять средстваЭкономика

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...