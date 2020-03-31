Коронавирусом заразился врач, с которым Путин здоровался за руку

В Кремле уже прокомментировали диагноз главврача больницы в Коммунарке Дениса Проценко

Вскоре после визита президента России Владимира Путина в спецбольницу в подмосковной Коммунарке, где содержат пациентов с диагнозом коронавирусной инфекции, у главврача также обнаружили COVID-19.

О коронавирусе у Дениса Проценко 31 марта сообщили на кремлевском пропагандистском телеканале "Россия 24".

Сейчас он находится в удовлетворительном состоянии под наблюдением врачей в собственном медучреждении.

Ситуацию усложняет то, что 24 марта в ходе своего визита в Коммунарку Путин и другие члены правительства встречались с Проценко, а конкретно президент жал ему руку.

Но в Кремле считают, что повода для беспокойства нет.

"Путин регулярно тестируется на коронавирус, все нормально", – прокомментировал это пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

Денис Проценко и Владимир Путин в Коммунарке 24 марта / Фото: сайт Кремля

Напомним, что состоянием на 31 марта в РФ зарегистрировали 2 337 человек с коронавирусной инфекцией, из которых 500 – новые пациенты. Лидером по распространению болезни остается Москва – здесь обнаружили 1613 заразившихся.

Как уже сообщалось, Госдума Российской Федерации приняла законопроект, ужесточающий наказание за нарушение карантина и других санитарно-эпидемиологических правил.

Также новости "Сегодня" передавали, что c 30 марта для всех жителей Москвы объявили всеобщий режим самоизоляции, независимо от возраста.

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