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Экс-советнику Трампа "светит" 40 лет тюрьмы: что он натворил

20 августа, 19:27

Стас Кожемякин Стас Кожемякин

Миллионы долларов, собранных на строительство забора на границе с Мексикой, ушли "в карман" махинаторам

Правоохранительные органы США арестовали бывшего советника президента Стива Бэннона – его обвиняют в коррупции во время сбора средств на строительство частично развалившейся в этом году "стены Трампа".

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Ссылаясь на прокуратуру Нью-Йорка, Bloomberg пишет, что Бэннон и трое других подозреваемых собрали более 25 млн долларов в виде пожертвований на строительство стены на границе США и Мексики и присвоили часть этой суммы.

Лично экс-помощник Дональда Трампа получил более миллиона долларов. Деньги он успел частично потратить на собственные нужды, утверждает прокурор Одри Штраусс. Скоро Бэннон предстанет перед судом.

Другим фигурантом преступной схемы оказался Брайан Колфейдж – ветеран ВВС и основатель организации "Мы строим стену" (We Build the Wall), которая и занималась сбором. Он получил значительно меньше – по данным следствия, "сотни тысяч долларов".

Кроме того, чтобы скрыть преступление, махинаторы также подделывали счета и соглашения.

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Таким образом, каждому обвиняемому вменяют сговор с целью совершения мошенничества с использованием электронных средств и сговор с целью отмывания денег – каждый из этих пунктов влечет за собой наказание вплоть до 20 лет лишения свободы.

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В 2017 году Стив Бэннон занимал ряд высокопоставленных должностей в администрации Дональда Трампа – с января по август он был советником президента и главным стратегом Белого дома.

В Белом доме уже опровергли причастность самого Трампа к случившемуся.

Напомним, что создание сплошного забора на американо-мексиканской границе было одним из предвыборных обещаний Дональда Трампа. В прошлом году Пентагон решил выделить на это колоссальную сумму – 3,6 млрд долларов.

Однако ранее стало известно, что контрабандисты попросту вырезали некоторые участки забора, чтобы поставлять наркотики и для переправки нелегальных мигрантов.

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