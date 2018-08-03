Костенко встретился с консулом и направился в посольство Украины в РФ

Александр Костенко, крымский политзаключенный, которого сегодня освободили из российской исправительной колонии №5 в городе Кирово-Чепецк Кировской области, уже находится под юрисдикцией Украины. Об этом заявила уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова на своей странице в социальной сети.

Освобожденный сегодня из российской колонии крымский политзаключенный Александр Костенко встретился с украинским консулом и направляется в посольство Украины в Москве.

"Он уже под защитой украинской власти. Александр находится с консулом Украины, и они направляются в Москву в посольство Украины в РФ. Он – под юрисдикцией нашей страны. Я на связи с консулом, держу ситуацию под контролем", – отметила Денисова.

Напомним, крымчанин Александр Костенко был приговорен к 3,5 годам лишения свободы, после чего его вывезли из Крыма в российской исправительной колонии № 5 в городе Кирово-Чепецк. Костенко не признал своей вины.

Ранее мать заключенного в РФ украинца Александра Кольченко Лариса вышла на пикет в Симферополе, чтобы поздравить Олега Сенцова с днем рождения.

Российский адвокат Ольга Динзе подтвердила, что мать незаконно осужденного в России украинского режиссера Олега Сенцова, Людмила, написала письмо российскому президенту Владимиру Путину с просьбой о помиловании сына.