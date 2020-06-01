Кремль финансирует беспорядки в США: в России нервно отреагировали на обвинения

Заявления о причастности России к беспорядкам, которые были вызваны убийством полицейскими афроамериканца в США, в РФ считают спекуляциями, демонизацией страны и промыванием мозгов.

Именно так ответил на слова советника по национальной безопасности экс-президента США Барака Обамы Сьюзан Райс российский представитель в международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

"Невероятно, но она не шутит. Она говорит абсолютно всерьез. Это демонизация россиян или промывание мозгов? Может быть, и то, и то?" – написал он на своей странице в Twitter.

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Российский дипломат считает, что в США ищут "виновного" на стороне, вместо того, чтобы разобраться в первопричинах своих проблем.

"Как и можно было ожидать, американские СМИ начали спекулировать на тему о том, что беспорядки в США происходит не без участия России. Это яркий показатель кризисных явлений в американском обществе", – написал он на своей странице в Twitter.

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Напомним, накануне в эфире CNN Сюзан Райс заявила, что по заказу из Кремля участников протестов могли финансировать или подстрекать в соцсетях к беспорядкам.

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Как уже сообщалось, с 26 мая в США не утихают протесты. За день до этого соцсети всколыхнуло видео задержания 46-летнего афроамериканца Джорджа Флойда в городе Миннеаполис. На снятых кадрах белые полицейские надели на мужчину наручники и повалили на землю, а один из копов — Дерек Шовин — надавил ему коленом на шею и не убирал его, даже когда Флойд начал кричать, что не может дышать. После задержания мужчину доставили в больницу, где он и скончался.

Журналисты узнали, что, когда протестующие собрались возле Белого дома в Вашингтоне, президенту Дональду Трампу даже временно пришлось спрятаться в бункер.

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