Кремль отключает россиянам интернет, "пока это не сделал Запад"

Что нужно знать о протестах в России против ограничения доступа во всемирную сеть

Фото: Pixabay

Кремль отключает россиянам интернет, "пока это не сделал Запад" //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/695/429/5c86954292434.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/695/429/5c86954292434.jpg 2019-03-11T19:06:00+02:00 Россия Что нужно знать о протестах в России против ограничения доступа во всемирную сеть

Похоже на то, что скоро россиянам придется распрощаться с социальными сетями: в России изолируют Интернет – прямо как в КНДР. Так, 12 февраля 2019 года в первом чтении был принят законопроект об автономной работе российского сегмента интернета, предложенный сенатором Андреем Клишасом. За документ проголосовали 334 депутата, против — 47. Причем против законопроекта выступили представители всех фракций, кроме "Единой России".

Законопроект вполне ожидаемо вызвал волну сопротивления в российском обществе. Читайте все о драконовских интернет-законах в России в специальном материале сайта "Сегодня".

Цена свободы слова

Показательно во всей этой истории то, что до сих пор непонятно, во сколько реализация этой идеи обойдется налогоплательщикам Российской Федерации. В обосновании к законопроекту сенатор Клишас отметил, что бюджетных средств на его инициативу не потребуется. Теперь же он утверждает, что на реализацию закона будет потрачено порядка 20 млрд рублей.

"В паспорте проекта "Информационная безопасность", который одобрило правительство, предусмотрено финансирование мероприятий, предлагаемых законопроектом, — более 20 миллиардов", — сказал сенатор.

Вместе с тем, по данным "Интерфакса", на реализацию этого законопроекта в федеральном бюджете РФ на 2019-2021 годы заложены более 1,8 млрд рублей.

Как выяснила "Медуза", обе цифры в определенной степени справедливы. Дело в том, что сумма в 1,8 млрд рублей была выделена российским правительством на "создание Центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования". Решение об этом принято больше года назад (задолго до внесения законопроекта) — как часть плана "Информационная безопасность", утвержденного в декабре 2017 года. В целом на его реализацию с 2018 по 2020 год планировалось потратить 22,3 млрд рублей.

Однако на момент утверждения плана, стоимость строительства Центр мониторинга планировали на уровне 491 млн рублей, а не 1,8 млрд. Таким образом расходы, которые неизбежно повлечет за собой принятие законопроекта Клишаса, нигде не учтены. Кроме того, до сих пор не представлены расчеты по устройствам для контроля за трафиком, работе Центра мониторинга и проведению учений по отключению от международного интернета.

По словам представителя некоммерческой организации "Цифровая экономика", которая реализует программу "Информационная безопасность", на инициативу Клишаса в их проекте предусмотрены только 2 млн рублей.

Добавим, что Счетная палата не исключила, что "реализация законопроекта приведет к росту стоимости товаров и услуг на российском рынке, что содержит риск увеличения расходов бюджетов всех уровней". И это без учета 134 млрд ежегодных компенсаций операторам связи.

Впрочем, даже и без таких радикальных мер "сверху" в России резко ухудшилась свобода интернета – за последний год факты ограничения сетевых свобод участились в шесть раз. Об этом говорится в докладе международной правозащитной группы "Агора", обнародованном 5 февраля.

Так, в 2018 году было зарегистрировано почти 663 тыс. фактов ограничения свободы интернета в России. Из них более 488 тыс. фактов связаны с ограничением доступа (блокировками), еще 161 тыс. – с запретом информации по различным основаниям.

Правозащитники отметили, что в 2017-м аналогичный показатель составлял почти 116 тыс. фактов.

"Значительно увеличилось число регионов, в которых пользователи сталкиваются с серьезным давлением – в 2018 году в "красную зону", где зафиксировано более 30 фактов или применение насилия, попал 41 регион (в 2017 годы – 26)", – сказано в докладе.

По данным правозащитников, серьезно ухудшилась ситуация в Адыгее, Ингушетии, Карачаево-Черкесии, Хабаровском крае, Белгородской, Вологодской, Ивановской, Кировской, Костромской, Магаданской, Орловской, Пензенской, Рязанской, Сахалинской, Тульской областях и в Ямало-Ненецком автономном округе.

"В 2018 году к реальному лишению свободы осудили как минимум 19 пользователей "ВКонтакте" (76% известных случаев), по 2 пользователя YouTube и Telegram и по 1 – Facebook и "Одноклассников" (ссылка на конкретный сервис имеется в 25 сообщениях о приговорах)", – говорится в докладе.

Кто бы сомневался, пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что результаты данного исследования не вызывают тревогу у руководства РФ, поскольку они якобы не такие уж и высокие.

Народ против

Уже 7 марта стало очевидно, что власти совершенно не собираются шутить: в России ввели наказание за фейки в интернете. Государственная Дума РФ приняла закон, которым устанавливается наказание за размещение недостоверных публикаций в интернете. Минимальное наказание для российских граждан – от 30 до 100 тысяч рублей, сообщается на сайте российского парламента.

В случае выявление в интернет-СМИ сообщения, которое определено контролирующими органами как фейковое, Роскомнадзор обращается к руководству редакции интернет-издания, после чего оно должно незамедлительно указанную информацию удалить. А в том случае, если редакция незамедлительно не удалила информацию, Роскомнадзор направляет по системе взаимодействия операторам связи требование о принятии мер по ограничению доступа к сетевому изданию.

За первое распространение информации, создавшее угрозу причинения вреда жизни и здоровью граждан, имуществу, угрозу массовых беспорядков, угрозу нарушения функционирования объектов жизнеобеспечения штраф может составить:

для граждан от 30 тыс. до 100 тыс. рублей (за повторное нарушение 100 тыс. до 300 тыс. рублей)

для должностных лиц – от 60 тыс. до 200 тыс. рублей (от 600 тыс. до 900 тыс. рублей);

для юридических лиц – от 200 тыс. до 500 тыс. рублей (от 1 млн до 1,5 млн рублей).

В Госдуме отметили, что критерии опасности, вызванные фейковыми новостями, будут определяться руководством надзорного ведомства исходя из новостной повестки и характера событий, вокруг которых могут возникать волны фейковых новостей с возможными тяжкими последствиями.

В то же время, за репосты публикаций в интернете "фейков" наказывать не будут. По крайней мере, пообещали, что не будут.

Как результат, Россию охватили протесты из-за превращения интернета в "Путиннет". Десятки тысяч россиян 10 марта вышли на митинги за свободный интернет, не обошлось без задержаний. Только в Москве, по информации ОВД-инфо, в участки полиции попали около тридцати человек.

"Сначала думаешь, что ничего у них не получится. А потом один законопроект примут, другой и становится страшно. Люди должны знать, что хотят так ограничить свободу слова", – сетует участница протеста Алиса.

"Я не готов отказываться от интернета, от анонимности и возможности высказывать свое мнение в интернете", – говорит другой протестующий по имени Руслан.

Протест поддержали оппозиционные политики, общественные деятели и активисты. Аналогичные акции прошли также в Санкт-Петербурге и Воронеже. На выступлениях звучали призывы "Русские достойны свободы" и "Великой России – свободный интернет".

"Хотелось бы, чтобы этот митинг послужил толчком к пониманию властью своего народа. То, что происходит сейчас, для меня лично очень печально", – утверждает Александр, который тоже пришел на демонстрацию.

У Путина прокомментировали ограничения в интернете для россиян в недобрых традициях Кремлевской пост-правды. Так, в Кремле уверяют, что принятые Государственной думой изменения в законодательство не ограничат права россиян в доступе к интернету – власть решила перестраховаться на случай, если для России отключат мировой интернет. Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Фото: AFP

"Никто не является сторонником идеи урезания интернета или ограничения возможности работы Всемирной сети. Поэтому в плане свободы интернета позицию участников этой акции можно поддержать. Но нельзя поддержать их непонимание, заблуждение, что принятые законопроекты каким-то образом направлены на ограничение свободы интернета. Они как раз направлены на жизнеспособность интернета в условиях потенциальных агрессивных действий в киберпространстве в отношении нашей страны", – сказал Песков.

Спикер Кремля отметил, что российская власть якобы решила перестраховаться на случай, если Запад отключит Россию от интернета.

"Я хочу еще обратить ваше внимание. Я сегодня смотрел утром телевизор и там сегодня один из участников акции говорит: "Они хотят нажать кнопку и отключить интернет". Это он говорил про власти Российской Федерации. Но это абсолютное заблуждение. При этом этот участник почему-то совершенно не опасается того, что кто-то за океаном нажмет на эту кнопку и отключит его от этого интернета. А опасаться надо именно этого, и как раз действия законодателей, действия властей направлены на то, чтобы застраховать наших граждан от подобных отключений в случае наступления такой ситуации", – подчеркнул он.

Очевидно, что сегодняшними выступлениями дело не ограничится, и россияне еще не раз выйдут на улицы в защиту свободы слова.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Кремль отключает россиянам интернет, "пока это не сделал Запад"". Другие Россия смотрите в блоке "Последние новости"

Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.