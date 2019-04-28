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Кремль ответил на предложение Трампа по ядерному разоружению

28 апреля, 05:06

Пресс-секретарь Дмитрий Песков заявил, что Москве нужны более конкретные предложения

Дмитрий Песков
Дмитрий Песков. Фото: AFP

Намерения американского лидера Дональда Трампа по ядерному разоружению благие, но с российскими экспертами США это не обсуждали, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Какие-то инициативы в плане сокращения ядерных потенциалов, они, конечно, приветствуются, но в данном случае трудно воспринимать какие-то общие слова, – сказал Песков. - Намерения благие, но хорошо бы знать детали, что имеет ввиду президент Трамп, были ли какие-то предварительные контакты на этот счет".

Ранее сообщалось, что Москва считает необходимым согласовать с Вашингтоном совместное заявление о недопустимости ядерного конфликта.

"Еще раз подчеркиваю, что нам бы хотелось убедить наших американских коллег в том, что с учетом происходящего было бы весьма своевременно согласовать совместное заявление о недопустимости ядерного конфликта, ядерной войны", – заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков в преддверии третьей сессии Подготовительного комитета Обзорной конференции 2020 года по Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО). 

Отметим, что в последние месяцы серьезно обострилась ядерная угроза в мире после того, как Россия и США вышли из договора о ракетах средней и меньшей дальности. И американцы, и россияне начали заниматься усовершенствованием ядерного потенциала. Так, ранее в России даже пригрозили ядерными ударами неядерным странам за сотрудничество с США.

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Тег Трамп, Песков, ядерное оружие

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Источник:

ТАСС

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