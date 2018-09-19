Кремль подделал свои "доказательства" по сбитому "Боингу": есть доказательства

Российские журналисты обнаружили признаки подделки "документов", представленных Россией в качестве подтверждения своей непричастности к крушению пассажирского лайнера Malaysia Airlines в 2014 году.

Спецкор "Новой газеты" Павел Каныгин напоминает, что в докладе Минобороны РФ привели серийный номер двигателя ракеты — 8869032, указанный на остатках корпуса, который следователи Международной совместной следственной группы (JIT) представили на презентации в мае 2018 года.

Принимая заявление JIT, что двигатель с таким номером произвели на заводе в Долгопрудном, Россия привела в качестве основных доказательств "сводную ведомость на изделие", "восстановленный подлинник формуляра на двигатель" и "журнал принятой продукции" из архива завода.

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В то же время представитель российского Минобороны не объяснил, почему вместо оригинала "формуляра" был предъявлен "восстановленный подлинник формуляра" (хотя ГОСТ СССР 19.601-78 от 1 января 1980 года позволяет изготовлять восстановленный подлинник после составления акта о списании пришедшего в негодность или утерянного подлинника).

И в "сводной ведомости", и в "восстановленном подлиннике формуляра на двигатель" указывается, что ракета была изготовлена 24 декабря 1986 года. Однако указанная дата заполнения последнего документа сотрудницей Дмитриевой 14 января 1986 года.

"Получается, ответственная Дмитриева изготовила копию документа на готовое изделие почти за год до его производства?", – пишет Каныгин.

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Кроме того, изучив почерки заполнителей в "сводной ведомости на изделие", корреспондент отмечает, что в оглавлении и в самом тексте они отличаются. Также отличаются цвета чернил, которые использовались при заполнении ведомости.

Подытожив, Каныгин констатирует, что кто-то вмешался в документ Дмитриевой и что он "вероятно, не имел отношения к ракете, выпущенной по "Боингу"".

Напомним, что после презентации российского министерства в МИД Украины заявили, что единственной доказанной версией произошедшего является та, согласно которой Boeing сбили российские военные.

Кроме того, поддержали выводы расследования международной комиссии и в Евросоюзе.