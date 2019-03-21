Кремль пригласил руководителей НАТО в Москву на конференцию

VIII Московская конференция по международной безопасности пройдет 23-25 апреля

Фото: THINKSTOCK.

Кремль пригласил руководителей НАТО в Москву на конференцию //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/3a0/795/5c93a07950bcb.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/3a0/795/5c93a07950bcb.jpg 2019-03-21T16:34:00+02:00 Россия VIII Московская конференция по международной безопасности пройдет 23-25 апреля

Минобороны РФ пригласило руководство НАТО и стран, входящих в Североатлантический альянс, принять участие в VIII Московской конференции по международной безопасности, которая пройдет 23-25 апреля. Об этом сообщил в четверг на брифинге для военных атташе замглавы ведомства генерал-полковник Александр Фомин.

"В этом году мы пригласили принять участие в конференции глав военных ведомств 124 государств, в том числе и стран – членов Североатлантического альянса и Европейского союза, а также военно-политическое руководство НАТО", - сказал Фомин.

"Хочу обратить внимание на то, что мы не ставим перед собой задачу предоставить слово исключительно тем партнерам, которые разделяют наши взгляды. Готовы выслушать и обсудить любые точки зрения", - отметил замминистра обороны.

"Рассчитываем на профессиональные и заинтересованные дискуссии", - добавил он.

Напомним, в 2018 году общие расходы стран-участниц НАТО на оборону выросли на 4% и достигли около триллиона долларов. Таким образом, общие расходы союзников по Североатлантическому альянсу достигли пика за последние пять лет. Об этом говорится в ежегодном отчете генсекретаря Альянса Йенса Столтенберга.

Также сообщалось, что НАТО остановило стратегическое сотрудничество с Россией.

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