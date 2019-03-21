Кремль пригласил руководителей НАТО в Москву на конференцию
VIII Московская конференция по международной безопасности пройдет 23-25 апреля
Минобороны РФ пригласило руководство НАТО и стран, входящих в Североатлантический альянс, принять участие в VIII Московской конференции по международной безопасности, которая пройдет 23-25 апреля. Об этом сообщил в четверг на брифинге для военных атташе замглавы ведомства генерал-полковник Александр Фомин.
"В этом году мы пригласили принять участие в конференции глав военных ведомств 124 государств, в том числе и стран – членов Североатлантического альянса и Европейского союза, а также военно-политическое руководство НАТО", - сказал Фомин.
"Хочу обратить внимание на то, что мы не ставим перед собой задачу предоставить слово исключительно тем партнерам, которые разделяют наши взгляды. Готовы выслушать и обсудить любые точки зрения", - отметил замминистра обороны.
"Рассчитываем на профессиональные и заинтересованные дискуссии", - добавил он.
Напомним, в 2018 году общие расходы стран-участниц НАТО на оборону выросли на 4% и достигли около триллиона долларов. Таким образом, общие расходы союзников по Североатлантическому альянсу достигли пика за последние пять лет. Об этом говорится в ежегодном отчете генсекретаря Альянса Йенса Столтенберга.
Также сообщалось, что НАТО остановило стратегическое сотрудничество с Россией.
Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " Кремль пригласил руководителей НАТО в Москву на конференцию". Другие Россия смотрите в блоке "Последние новости"
Источник:
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Французский тральщик M653 Capricorne вошел в Черное море
Судно относится к минным охотникам класса Eridan