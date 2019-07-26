Сделать стартовой
25,49
28,33
УКР
Главная Больше  Мировые новости Больше  Россия

Кремль снова поймали на лжи: Россия подтвердила использование запрещенных бомб

26 июля, 15:04

Российские военные представили на выставке кассетные бомбы, которые, как утверждалось, они не использовали

Кассетная бомба РБК-500 АО-2,5РТ. Фото: CIT
Кассетная бомба РБК-500 АО-2,5РТ. Фото: CIT.

Россию снова уличили во лжи, на этот раз – относительно использования в Сирии запрещенных вооружений, о чем раньше неоднократно сообщали журналисты.

По данным российской исследовательской группы Conflict Intelligence Team, Минобороны РФ провело в Подмосковье посвященную сирийскому конфликту военную выставку, на которой "внезапно" оказались макеты кассетных бомб РБК-500 АО-2,5РТ и РБК-500 ШОАБ-0,5.

Несмотря на то, эти боеприпасы запрещены международной конвенцией, Россию неоднократно уличали в их использовании. Однако власти РФ регулярно подобные обвинения отрицали.

Таким образом, как считают в CIT, макеты бомбовых кассет на выставке фактически подтверждают то, что "российская авиация использует в том числе и кассетные боеприпасы".

Напомним, ранее российский юрист-правозащитник Алексей Златкин уличил президента РФ Владимира Путина в манипулировании одними нормами законодательства и игнорировании других, когда он утверждает, что даже после передачи Крыма Украинской ССР в 1954 году и после развала СССР в 1991-м, Севастополь всегда юридически входил в состав РСФСР и России.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег Сирия, ложь, война в сирии, кассетные бомбы, армия России

Вы сейчас просматриваете новость " Кремль снова поймали на лжи: Россия подтвердила использование запрещенных бомб". Другие Россия смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Россия продолжает наносить авиаудары по Сирии: гибнут мирные жители

14 июля, 13:41

За последние два дня погибли по меньшей мере восемь человек

В Сирии атаковали российскую авиабазу: в Кремле обещают жесткий ответ

20 мая, 17:13

В МИД России подтвердили, что российские войска ведут боевые действия в Сирии

Армия Асада применила фосфорные бомбы в сирийском Идлибе

27 мая, 00:46

В результате бомбардировок возникли огромные пожары на сельскохозяйственных угодьях

Трамп призвал Россию и Иран прекратить бомбардировки в сирийской провинции Идлиб

3 июня, 03:42

Ситуация в районе сирийского Идлиба обострилась в начале мая

У США и России пока нет договоренностей по Сирии – Госдеп

5 июня, 00:48

Но в Госдепе уверяют, что контакты идут на всех уровнях

Россия лишилась в Сирии очередного беспилотника

16 июня, 14:47

Дрон "Орлан-10" упал 15 июня на севере сирийской провинции Алеппо

15 фото, доказывающие, что кошки и собаки не домашние животные

Медики назвали самые "вредные" каши

Диета по группе крови: охотничья первая

Как эффективно избавиться от запаха чеснока изо рта в течение дня

Домашние кошки могут вызывать шизофрению

Делай тело: как сжечь жир на животе

СМИ узнали о гонорарах Галкина и Петросяна

6 самых важных продуктов для женского здоровья

"Чернобыль" от HBO: о чём соврали создатели рейтингового сериала

Найден способ снизить риск развития злокачественных опухолей

Вот почему старые швейные машинки особо ценные для антикваров

Горбачев признался по чьему приказу развалил СССР

Хитрости инфляции в Украине: услуги дорожают, телевизоры дешевеют

Сегодня, 07:51

В июне 2019 года впервые в этом году зафиксирована дефляция

Без казака, вил и Яроша: кого из давно привычных лиц не будет в новой Верховной Раде

24 июля, 07:51

Раду ожидает обновление элит и "9-й вал" социальных ожиданий

"Украинцы, которые жалуются на бедность, не были в реально бедных странах": интервью с Ольгой Купец

24 июля, 07:37

"Когда я вернулась в Украину, я себе сказала – никогда в жизни я не буду называть нашу страну бедной", – рассказывает экономист

Гибель Boeing МН-17: как продвигается расследование и меняется ли поведение России

24 июля, 07:11

РФ не признала вину в падении Boeing, но якобы готова выплатить компенсации негласно

Медики рассказали, как щитовидка влияет на женское здоровье

Отек ног: как эффективно решить эту проблему

Ученые дали советы, когда и каким спортом стоит заниматься
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь