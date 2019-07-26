Кремль снова поймали на лжи: Россия подтвердила использование запрещенных бомб
Российские военные представили на выставке кассетные бомбы, которые, как утверждалось, они не использовали
Россию снова уличили во лжи, на этот раз – относительно использования в Сирии запрещенных вооружений, о чем раньше неоднократно сообщали журналисты.
По данным российской исследовательской группы Conflict Intelligence Team, Минобороны РФ провело в Подмосковье посвященную сирийскому конфликту военную выставку, на которой "внезапно" оказались макеты кассетных бомб РБК-500 АО-2,5РТ и РБК-500 ШОАБ-0,5.
Несмотря на то, эти боеприпасы запрещены международной конвенцией, Россию неоднократно уличали в их использовании. Однако власти РФ регулярно подобные обвинения отрицали.
Таким образом, как считают в CIT, макеты бомбовых кассет на выставке фактически подтверждают то, что "российская авиация использует в том числе и кассетные боеприпасы".
Напомним, ранее российский юрист-правозащитник Алексей Златкин уличил президента РФ Владимира Путина в манипулировании одними нормами законодательства и игнорировании других, когда он утверждает, что даже после передачи Крыма Украинской ССР в 1954 году и после развала СССР в 1991-м, Севастополь всегда юридически входил в состав РСФСР и России.
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