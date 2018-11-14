Кремль закручивает гайки: власть будет отнимать у родителей протестующих детей

Правящая партия готовит скандальный законопроект – штрафовать и отбирать у родителей детей, которые ходят на митинги

Российские депутаты придумали, как наказывать несовершеннолетних участников уличных акций против власти – забирать их из семей и передавать на воспитание в интернаты, а отца с матерью лишать родительских прав.

Например, семнадцатилетнего Дмитрия Ведерникова задержали в прошлом месяце в Санкт-Петербурге за участие в митинге в поддержку политзаключенных. Парня до ночи держали в полицейском отделении, а на следующий день выгнали из школы.

"Меня не поддерживают родители в том, что я хожу на митинги. Считают, что это опасно. Считают, что эту страну не изменить. Я думаю как раз наоборот. Мне надоело терпеть, что власти обращаются с нами, как с никем", – говорит юный демонстрант.

Подростков, требующих изменений в стране, на митингах можно встретить все чаще. Следовательно, их плохо воспитывают, решила российская власть и анонсировала программу перевоспитания.

Правящая партия готовит скандальный законопроект – штрафовать родителей, чьи дети ходят на митинги. А если их чадо снова выйдет протестовать, его отберут и передадут в интернат, мол, в семье "не следят за ребенком как следует".

Родители протестующих детей общаться на эту тему со СМИ не желают – боятся говорить об этом вслух, считают правозащитники. Сами же они уверены, что новая инициатива правящей партии полностью противоречит конституции.

"Ребенка не имеют права изымать из семьи ни при каких обстоятельствах, за исключением если ребенок подвергается опасности в семье. Скорее всего, суды будут исполнять приказ сверху. Они будут воспринимать решения не в пользу детей", – утверждает правозащитница Ирина Яценко.

По подсчетам правозащитников, за участие в митингах оказаться в детдомах рискуют несколько тысяч детей. Но они не боятся – все равно идут на улицу, несмотря на запрет родителей и угрозы чиновников.

"Меня не очень волнует, какие меры власть будет предпринимать против нас, чтоб как-то запугать что ли. Все равно, я буду участвовать", – констатирует участник акций Алексей Камелин.

Штрафы, увольнения с госслужбы и уголовные преследования – на что только не идет власть, чтобы отвадить протестующих с улиц. Наказание за участие в митингах то и дело усиливают, а штат силовиков, разгоняющих акции, увеличивают.

"Когда кончаются деньги на поддержание ОМОНа, мы по советским поздним временам знаем, как это бывает – когда в одну секунду рушится абсолютно незыблемая власть. Просто за месяц до того незыблемая!" – писатель Виктор Шендерович.

Забирать из семей несовершеннолетних за то, что они выходят на митинги, депутаты решат через несколько недель.

Напомним, что в России вновь задержали порядка шести десятков участников молодежной организации "Новое величие", среди которых двое несовершеннолетних.

Также мы писали, что в Саратове после завершения майской акции "Он нам не царь" сторонников российского оппозиционного политика Алексея Навального на Набережной Космонавтов сотрудники полиции задержали мальчика.

Кроме того, задержаниями, в том числе маленьких детей, закончились митинги против повышения пенсионного возраста в России.