Кремлевские фейки: что вы знаете о российской пропаганде

Принято считать, что свою пропагандистскую машину по распространению фейков Россия запустила в 2014 году после аннексии Крыма и начала военной агрессии на Донбассе. Но эксперты справедливо отмечают, что на английском российский рупор пропаганды в мире Russia Today, который позже переименовали в RT, начал вещать еще в 2005 году, а ровно через два года – на арабском. То есть Россия еще 15 лет назад готовила почву для наращивания своего влияния в мире.
С развитием соцсетей Кремль создал целые фабрики троллей и ботов для точечного влияния на разные социальные группы. Уже ни для кого не секрет, что Россия вмешивалась в европейские выборы и референдумы. С помощью таргетированной рекламы в США в 2016 году победил Дональд Трамп, и, по словам бывшего спецпрокурора Роберта Мюллера, в американские выборы активно вмешивалась Россия. Именно поэтому, по словам экспертов, мир должен прийти к тому, чтобы социальные сети все-таки подпали под законодательное регулирование.
Еще один инструмент в массированной пропаганде, который Россия использует как на постсоветском пространстве, так и в европейских странах, – создание сайтов-клонов популярных и авторитетных мировых медиаресурсов. Их цель – подогревать ненависть к власти в целом и подрывать авторитет государственных институтов изнутри. В Украине это особенно ярко проявилось во время последних президентской и парламентской кампаний, когда в Facebook боты активно шерили ссылки на сайты-однодневки, в названиях которых были "BBC" и "CNN", а иногда и обе эти аббревиатуры вместе. В Грузии, к примеру, появился фейковый сайт "британской газеты The Guardian" и "американского телеканала Fox News", которые распространяли российскую пропаганду.
Можно ли победить в мире фейков и дезинформации? Эксперты говорят, что, во-первых, стоит задуматься о санкциях против определенных медиа и конкретных людей, которые этим занимаются. Во-вторых, вводить в школах уроки медиаграмотности, поскольку мир все больше и больше уходит в онлайн. То же самое касается и журналистов. Ведь даже в Украине на шестой год войны медиа копируют новости с российских ресурсов, не обращаясь за комментариями к украинским официальным лицам. И в-третьих, стоит задуматься над тем, как контролировать влияние информации, которая распространяется в соцсетях во время референдумов и избирательных кампаний.
Сайт "Сегодня" побывал в Тбилиси (Грузии) на двухдневной Конференции ЕС по стратегическим коммуникациям и собрал мнения европейских экспертов об эволюции российской пропаганды, о том, когда все это началось, и инструментах, которые использует Кремль для донесения своих фейков.
Якуб Каленский
старший научный сотрудник лаборатории цифровых судебно-медицинских исследований Atlantic Council в Чехии
Инструменты и месседжи, которые Россия использует в своей пропаганде, во многом зависят от аудитории. По разным статьям и отчетам можно проследить, что слом в российской политике произошел в 2008 году, когда началась война в Грузии. С тех пор Россия преуспела в военной и, возможно, киберсфере, но не в информационной. Мир все еще считает Россию агрессором. Вспомните, в 2008 году Маргарита Симоньян сказала, что они меняют подход. С тех пор они не показывают, как прекрасна жизнь в России, а говорят плохо о США и ЕС. Триггером для массивной информационной пропаганды стала война в Украине. Ставка в англоговорящих странах – это Facebook, Twitter и другие соцмедиа. В то же время, для моего региона – Центральной Европы – это не главное. Поколение моего отца, поколение 55+ – они не в соцсетях. Инструмент для них – цепочки имейлов, пересылаемых друг другу, которые содержат вранье и дезинформацию. В некоторых других странах вы можете увидеть манипуляции с новостями в разных СМИ. К примеру, в Скандинавии, где русские пытались открыть Sputnik, но никто его не читал. Возможно потому, что у них более высокая медиаграмотность. Им пришлось его закрыть, но они не ушли с поля "битвы", сменив фокус и пытаясь найти новые слабые места. К примеру, после 2008 года некоторые европейские СМИ сменили собственников и с началом войны в Украине начали распространять вранье. В Чехии это произошло в 2011 году. Запад недооценивает российскую пропаганду. Этим летом Пентагон опубликовал отчет о том, что США, несмотря на все их усилия, все еще недооценивают масштабы и угрозу российских информационных действий. Русские вкладывают в это все больше и больше денег. И мы говорим не только об увеличении так называемых официальных бюджетов, но и о скрытой части финансирования фабрик троллей. И реакция ЕС и США на это до сих пор не пропорциональна. Мы все еще недооцениваем эту угрозу и это не сильно разумно. К чему нам готовиться? Думаю, Россия не изобретет чего-то принципиально нового или прорывного. Скорее, она будет использовать "салями"-метод. К сожалению, мы все еще не делаем замеры влияния дезинформации. То есть, мы не знаем, как много европейцев верят, что, скажем, Запад виноват в войне в Украине, что является попросту неправдой. Но это вранье России, которое она распространяет последние пять лет, и оно точно доходит до определенной аудитории. Мы также не знаем, считают ли европейцы, что Скрипаля отравило МИ6, а не ГРУ. Мы не знаем, сколько людей верят, что Литвиненко сам себя отравил, или, что Россия не вмешивалась в американские и европейские выборы и референдумы. Проблема в том, что они продолжают распространять это вранье, достигая новых аудиторий. Многие топ-политики повторяют вранье кремлевской пропагандистской машины. Я из Чехии, где так делает президент Милош Земан. К сожалению, в Венгрии премьер-министр Виктор Орбан, который следует российской пропагандистской линии. И в этом случае Кремль наверняка гордится своими достижениями, поскольку тезисы российской пропаганды повторяют премьеры и президенты, у которых большая аудитория.
Мартин Иннес
директор научно-исследовательского института преступности и безопасности Кардиффского университета
Вмешивалась ли Россия в кампанию по Brexit? Доказательства, которые у нас есть – это деятельность аккаунтов (российского происхождения – Авт.), связанных с Агентством интернет-исследований. Но это не было массовым явлением (почти 4 тыс. таких аккаунтов произвели более 10 млн твитов – Авт.). Почему мы так считаем? Потому что кампания по Brexit была сама по себе разделяющей, поэтому не было особой необходимости влиять на ту или иную группу. Мы не говорим, что российского влияния не было. Оно было, но достаточно лимитировано. Однако, когда Twitter и Instagram опубликовали данные (по количеству потенциальных фейковых страниц – Авт.), мы достаточно подробно анализировали их влияние, в том числе и в политическом измерении, не только в Великобритании, но и в Европе, к примеру, в Германии. В странах Балтии, как и в Украине, российская пропаганда распространяет много нарративов о нацизме. Они также пытаются распространять месседжи, что государственные институты и правительства в целом падают и в краткосрочной перспективе не выживут. Также совсем недавно они начали использовать новые антилиберальные месседжи: что либерализм глубоко коррумпирован, дискредитировал себя и есть другой путь. Думаю, во-первых, Россия будет трансформировать и выдумывать новые более креативные способы распространения своей дезинформации после анализа влияния уже существующих каналов донесения информации. Цель России же не в том, чтобы создать какие-то закрытые медиа и социальные сообщества, и доносить информацию исключительно туда. Цель – охватить как можно более широкую аудиторию и влиять на массы. Поэтому они будут трансформировать каналы информации и способы донесения этой информации. Во-вторых, Россия будет выходить за пределы Facebook и Twitter, в другие социальные сети и платформы для молодежи, используя микротаргетинг.
Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram
Подписывайтесь на нашу рассылкуОк
Анна Борщевская
Реклама
старший научный сотрудник Вашингтонского Института
Россия создала англоязычный RT (Russia Today – Авт.) еще в 2005 году. Это глобальное официальное оружие российской пропаганды. Второй иностранный язык, на котором стал вещать RT в 2007 году, – арабский, третий – испанский, в 2009 году. Российские попытки манипулировать информацией и глобально влиять на аудитории начались задолго до аннексии Крыма. И тот факт, что вслед за английским RT стал вещать на арабском и испанском четко открывает регионы, на которые Кремль хотел распространить свое влияние. Вспомните, СССР играл огромную роль на Ближнем Востоке. Россия при Путине начала возвращаться на Ближний Восток. И, конечно, Латинская Америка была еще одной ареной конкуренции в "холодной" войне, где СССР играл решающую роль, поэтому RT и стал вещать на испанском. Позже RT стал вещать и на других языках, чтобы продвигать российский нарратив и защитить свою незаконную аннексию Крыма в европейских странах. В своей дезинформационной политике Россия использует официальные RT, Sputnik и пропагандистов вроде Дмитрий Киселева. Но мы знаем, кто они, и сами они не пытаются казаться чем-то или кем-то другим. И, как вы знаете, слоган RT – "Question more" ("Спрашивай больше" – Авт.). То есть, они пытаются посеять сомнение и все запутать, заставить всех сомневаться в том, что они видят. Также Россия старается замаскировать, что это именно она стоит и финансирует те или иные каналы распространения информации. И пока мы найдем первоисточник или конечных собственников, потратим на это много времени, появится следующий фейк. Мы также видим, что Россия много инвестирует в соцсети. Влияние на это во многом оказали протесты в самой России в 2011-2012 гг. Путин увидел, что инструментом для мобилизации общества выступили как раз соцсети. Сейчас Путин готовится к окончанию своего президентства. Мы видим продолжающееся и нарастающее протестное движение в России к свержению правительства, и сейчас это желание намного сильнее, чем раньше. Поэтому Путин ищет инструменты, как сохранить власть и контроль. И в этом контексте меня беспокоит будущая возможная интервенция России куда-либо. Также вызывает опасения Китай, у которого намного больше ресурсов. Пекин играет в долгую. Ну и, конечно же, не меньше опасений вызывает сотрудничество Китая и России в этом направлении.