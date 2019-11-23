Кремлевские фейки: что вы знаете о российской пропаганде

Стоит задуматься над тем, как контролировать влияние информации, которая распространяется в соцсетях во время референдумов и избирательных кампаний

Президент России Владимир Путин / Фото: AFP

Принято считать, что свою пропагандистскую машину по распространению фейков Россия запустила в 2014 году после аннексии Крыма и начала военной агрессии на Донбассе. Но эксперты справедливо отмечают, что на английском российский рупор пропаганды в мире Russia Today, который позже переименовали в RT, начал вещать еще в 2005 году, а ровно через два года – на арабском. То есть Россия еще 15 лет назад готовила почву для наращивания своего влияния в мире.

С развитием соцсетей Кремль создал целые фабрики троллей и ботов для точечного влияния на разные социальные группы. Уже ни для кого не секрет, что Россия вмешивалась в европейские выборы и референдумы. С помощью таргетированной рекламы в США в 2016 году победил Дональд Трамп, и, по словам бывшего спецпрокурора Роберта Мюллера, в американские выборы активно вмешивалась Россия. Именно поэтому, по словам экспертов, мир должен прийти к тому, чтобы социальные сети все-таки подпали под законодательное регулирование.

Еще один инструмент в массированной пропаганде, который Россия использует как на постсоветском пространстве, так и в европейских странах, – создание сайтов-клонов популярных и авторитетных мировых медиаресурсов. Их цель – подогревать ненависть к власти в целом и подрывать авторитет государственных институтов изнутри. В Украине это особенно ярко проявилось во время последних президентской и парламентской кампаний, когда в Facebook боты активно шерили ссылки на сайты-однодневки, в названиях которых были "BBC" и "CNN", а иногда и обе эти аббревиатуры вместе. В Грузии, к примеру, появился фейковый сайт "британской газеты The Guardian" и "американского телеканала Fox News", которые распространяли российскую пропаганду.

Можно ли победить в мире фейков и дезинформации? Эксперты говорят, что, во-первых, стоит задуматься о санкциях против определенных медиа и конкретных людей, которые этим занимаются. Во-вторых, вводить в школах уроки медиаграмотности, поскольку мир все больше и больше уходит в онлайн. То же самое касается и журналистов. Ведь даже в Украине на шестой год войны медиа копируют новости с российских ресурсов, не обращаясь за комментариями к украинским официальным лицам. И в-третьих, стоит задуматься над тем, как контролировать влияние информации, которая распространяется в соцсетях во время референдумов и избирательных кампаний.

Сайт "Сегодня" побывал в Тбилиси (Грузии) на двухдневной Конференции ЕС по стратегическим коммуникациям и собрал мнения европейских экспертов об эволюции российской пропаганды, о том, когда все это началось, и инструментах, которые использует Кремль для донесения своих фейков.

В тренде В России оценили шанс ухода Путина из власти в 2024 году

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама