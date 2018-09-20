Критика Навального или увольнение: Росгвардия нарушила закон РФ

Сотрудники региональных пресс-служб Росгвардии должны были под угрозой увольнения писать комментарии под расследованием Алексея Навального о коррупции в Росгвардии

Сотрудники региональных пресс-служб Росгвардии должны были под угрозой увольнения писать комментарии под расследованием Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального о коррупции в Росгвардии.

Об этом сообщает портал "Медуза", ссылаясь на анонимное сообщение со скриншотами переписки в мессенджере WhatsApp, представленной, как канал общения сотрудников Росгвардии.

Главным посланием комментариев должно было быть то, что расследование – "полная чушь", Навальный "некорректно сравнивал цены" и "не учитывал многие факторы". При этом сотрудники должны были еще и предоставить отчетность в виде скриншотов своих комментариев.

"Это один из вопросов, который входит в орбиту аттестации. Кто проигнорирует, потом не обижайтесь", – говорится в одном из приведенных сообщений.

Писать комментарии надо было под видеопрезентацией расследования в YouTube Навального, и двумя постами в сообществе "Омбудсмен полиции" в соцсети "Вконтакте", который занимается защитой прав сотрудников российских силовых структур.

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Первый пост – голосование о доверии расследованию ФБК, а второй – о внимании Навального к опросу. Оба привлекли большое внимание комментаторов (более 400 и 200 комментариев соответственно), при этом большая часть все же в той или иной мере выразила доверие его информации.

Но нашлись и критики, многие из которых проявляли признаки ботов: не вступали в дискуссии и комментировали оба поста с коротким промежутком времени по представленной заготовке и зачастую идентичные. Причем отметились они исключительно с 25 по 27 августа.

Вдобавок к этому многие из критикующих Навального оказались сотрудниками региональных пресс-служб Росгвардии или в той или иной мере связанными с ведомством – Иркутской, Тверской областей, Забайкальского края, Бурятии и Чувашии.

В то же время в департаменте Росгвардии по взаимодействию со СМИ отрицают, что подобные указания имели место быть. Сами комментаторы тоже утверждают, что писали сообщения добровольно.

Журналисты отмечают, что если эта информация подтвердится, это будет значить нарушение закона о запрете публично высказываться о политических и общественных организаций, если это не входит в служебные обязанности.

Напомним, ранее Алексей Навальный обвинил другую оппозиционерку Ксению Собчак во лжи и назвал ее "инструментом Путина".

Также мы сообщали о том, что Тверской суд Москвы назначил Навальному 30 суток ареста за организацию несанкционированного мероприятия.

Кроме того, сообщалось, что Навальный призвал президента РФ Владимира Путина отпустить украинского режиссера Олега Сенцова.