Кризис в Молдове: эксперт объяснил, в чем выигрывает Россия

Москве выгодно, что Кишинев отдаляется от проевропейского курса, говорит Илья Куса

Президент РФ Владимир Путин и президент РМ Игорь Додон / Фото: kremlin.ru.

Политический кризис в Молдове, где против правящего режима демократов объединились стоящие на пророссийских позициях социалисты и прозападный альянс ACUM, весьма выгоден России.

Об этом эксперт по вопросам международной политики и Ближнего Востока аналитического центра "Украинский институт будущего" Илья Куса и глава Центра проблем РФ Нацинститута стратегических исследований Петр Бурковский рассказали в комментарии сайту "Сегодня" .

Сейчас в Кишиневе параллельно заседают два правительства – демократов под руководством и.о. премьера Павла Филипа и коалиционное правительства социалистов и ACUM с премьером Майи Санду. Россия уже признала коалиционное правительство как законное. Запад пока что весьма дипломатично комментирует ситуацию.

"Такая коалиция только на руку России, поскольку она отдаляет Молдову от проевропейского курса. Она является продуктом компромиссов и уступок, а основные уступки как раз касались идеологического (т.е. евроинтеграционного) фронта. Что касается ЕС, то им важно поддержать стабильность в стране и восстановить отношения, которые в последнее время пошатнулись. Играть в политические игры они не заинтересованы, у них нет ни времени, ни ресурсов, ни желания. У России в Молдове значительно сильнее позиции, чем у Запада", – пояснил мотивы крупнейших внешнеполитических игроков Илья Куса.

В свою очередь глава Петр Бурковский не исключает, что Евросоюз рассчитывает усилить свое влияние на Молдову через представительство прозападных политиков в коалиции и правительстве, а также с помощью финансовой поддержки.

"Запад уже дал четко понять, что готов оказать существенную финансовую помощь Молдове, в случае формирования правительства. Возможно, если ACUM удастся контролировать процесс, то возможно, им удастся "купить" лояльность социалистов", – считает глава Центра проблем РФ Нацинститута стратегических исследований.

Новости "Сегодня" сообщали, что на фоне политического кризиса в Молдове Европа назвала своего фаворита . Ведущие страны ЕС и Швейцария объединились вокруг нового правительства.

Больше читайте на сайте "Сегодня": "Третий лишний: как объединились пророссийские и прозападные силы Молдовы" .

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