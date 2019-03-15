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Кризис в Венесуэле: Россия выводит активы из страны

Сегодня, 11:44

Газпромбанк продал свою часть в венесуэльской нефтяной компании Petrleos de Venezuela SA

Фото: AFP
Кризис в Венесуэле: Россия выводит активы из страны //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/8ee/32e/5c78ee32ea376.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/8ee/32e/5c78ee32ea376.jpg Россия Газпромбанк продал свою часть в венесуэльской нефтяной компании Petrleos de Venezuela SA

Российский Газпромбанк (ГПБ) вышел из капитала компании, владеющей долей в совместном предприятии (СП) с венесуэльской нефтяной компанией Petrleos de Venezuela SA (PDVSA).

Газпромбанк владел долей в венесуэльском СП через GPB Global Resources. Эта компания (на тот момент контролировалась ГПБ) и PDVSA в июле 2012 года создали совместное предприятие Petrozamora S.A., занимающееся разработкой уже освоенных месторождений. Газпромбанк в ноябре 2016 года сообщил о продаже 83% GPB Global Resources за 248 млн долл. "третьей стороне". Таким образом, банк косвенно владел миноритарной долей венесуэльского СП.

ГПБ в январе 2019 года заявил, что расценивает риски для своего бизнеса в связи с политическими событиями в Венесуэле как минимальные.

"Газпромбанк в настоящее время не реализует инвестиционные проекты в Венесуэле. Финансово-экономические риски для бизнеса банка в связи с последними событиями в Венесуэле мы расцениваем как минимальные", – сообщил тогда представитель ГПБ. При этом он отметил, что СП "функционирует в обычном режиме".

О том, что ГПБ вышел из венесуэльского СП, сообщило агентство Reuters со ссылкой источник в банке. GPB Global Resources принадлежит 40% СП, PDVSA – 60%.

По данным агентства, миноритарная доля ГПБ в СП была продана в начале 2019 года группе инвесторов, не имеющих отношения к группе банка.

Напомним, что санкции Минфина США в отношении PdVSA, предусматривают блокировку активов компании стоимостью 7 млрд долларов. Кроме того, PdVSA недополучит 11 млрд за год в результате потерянного экспорта нефти.

Ограничения будут сняты в случае "быстрой передачи контроля временному президенту или следующем демократически избранному правительству".

Кроме того, как мы уже писали, в конце прошлой недели политический кризис в Венесуэле, где постепенно формируется двоевластие, привел к резкому скачку стоимости "черного золота".

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Тег Россия, Венесуэла, Газпромбанк

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Источник:

Интерфакс

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