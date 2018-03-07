"Кровь из ушей пошла": в России разгерметизировался самолет с Явлинским на борту

Сегодня, 14:42

За несколько минут самолет неожиданно снизился с высоты 10 тысяч метров до 4-5 тысяч

Самолет удалось посадить. Фото: pixabay.com
Самолет удалось посадить. Фото: pixabay.com

В России чуть не произошла очередная авиакатастрофа: на пути из Грозного (Чечня) в Москву произошла разгерметизация самолета, на борту которого находился кандидат в президенты РФ Григорий Явлинский. Об этом сообщил пресс-секретарь партии "Яблоко" Игорь Яковлев

По его словам, самолет начал резко снижаться.

"Они летели из Грозного в Москву, и когда уже подлетали к аэропорту, пилот объявил о разгерметизации салона. Хотя они сами этого не почувствовали, но проблема была в том, что самолет стал резко снижаться, буквально за несколько минут с высоты 10 тысяч метров до 4-5 тысяч. Люди просто хватались за головы, у кого-то шла кровь из ушей, встречали самолет три скорые", – сказал он.

Также Яковлев рассказал о состоянии здоровья самого кандидата в президенты РФ.

"У Явлинского просто сильно заложило уши, он до сих пор испытывает в связи с этим дискомфорт, но в целом все в порядке с ним",- добавил пресс-секретарь "Яблока".

Напомним, 6 марта в Сирии разбился российский самолет АН-26. По предварительным данным, самолет с 2015 года имел бортовой номер RF-36162 ("26 красный"). Машина 1980 года постройки использовалась, в том числе, для проведения пресс-туров для журналистов. Один из таких туров состоялся в сентябре 2017 года. В результате авиакатастрофы погибли 32 человека – 26 офицеров и шесть членов экипажа.

Также стало известно, что сегодня в Чечне разбился российский вертолет. Предполагается, что Ми-8 принадлежал российской пограничной службе.
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