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Кровавая Масленица в России: на празднике погибли отец и его маленькая дочь

1 марта, 19:56

Станислав Кожемякин

Скорой помощи на празднике не оказалось - медики не успели спасти пострадавших

В Московской области произошла трагедия на праздновании Масленицы, которая привела к гибели двух человек.

Как сообщает Telegram-канал Mash, инцидент произошел на праздновании экстремального мероприятия – "Внедорожной Масленицы" в городе Электроугли 1 марта.

Изначально сообщалось, что в ходе одного из конкурсов, где участники перетягивали машины на бревнах, оборвался трос, в результате чего погибли отец и его пятилетняя дочь.

Позже стало известно, что трагедия случилась по одной версии вне территории проведения праздника, а по другой – в зоне барбекю, где не должно было быть машин.

У одного из участников застрял джип, который согласился помочь вытащить другой россиянин. В результате лебедка с тросом порвалась и отлетела в "помощника" и его пятилетнюю дочь. Поскольку на мероприятии не было ни одной экстренной службы, скорая помощь прибыли лишь через 15 минут и медики не смогли спасти жизни пострадавших.

Следователи осматривают место происшествия и опрашивают очевидцев.

Напомним, что ранее в этот день Масленицу испортили и жителям Приморского края РФ – на экраны здания одного из местных административных центров пустили порноролик.

Кроме того, новости "Сегодня" узнали, как отмечали Масленицу оккупанты в Крыму.

Все подробности в спецтеме Эскалация конфликта в Сирии

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