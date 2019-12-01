Кровавое ДТП с автобусом в России: дело передали следователям

Все следственные действия собираются провести в максимально сжатые сроки

Фото: пресс-центр Главного управления МЧС России

В России решили передать дело о смертельном ДТП в Забайкальском крае, в результате которого погибли 19 человек, Следственному комитету.

Соответствующее решение принял председатель СК РФ Александр Бастрыкин, заявила 1 декабря официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

"Председатель СК России поручил решить вопрос об изъятии из органов внутренних дел материалов по факту ДТП (ст. 264 УК РФ) для дальнейшего всестороннего и полного расследования следственными органами СК России в одном производстве с фактом ненадлежащего оказания услуг", – сказала Петренко.

Реклама

Также было решено поставить расследование дела на контроль в центральном аппарате СК и провести все следственные действия в предельно сжатые сроки.

В тренде Переговоры следует вести с участием представителей европейских стран – Макрон отказался от идеи Путина о ракетах

Напомним, что утром 1 декабря по пути из российской Читы в Сретенск автобус KIA Grandbird съехал с моста и упал на покрытую льдом реку Куэнга. В машине находилось 44 человека, 19 из которых погибли в результате ДТП.

По факту случившегося было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц").

Что известно о смертельной аварии в Забайкалье, читайте в статье на нашем сайте.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама