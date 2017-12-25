Кровавое ДТП в Москве: стали известны подробности, соцсети говорят о теракте

Вчера, 17:30

В сети активно обсуждают подробности страшной аварии в Москве

Фото: AFP
Фото: AFP

Страшная авария в Москве, где автобус протаранил людей на тротуаре и влетел в подземный переход, убив пять человек и ранив еще 15, обрастает все новыми подробностями и бурно обсуждается в соцсетях.

Так, по данным Telegram-канала Mash, автобус долгое время стоял на остановке, а затем резко поехал вперед, снес прохожих и сбил людей, поднимавшихся из метро.

Трагедия с рейсовым автобусом, который шел по маршруту "Станция метро "Славянский бульвар" – Сколково" произошла в 14:45 по московскому времени (13:45 по Киеву)

В настоящее время известно, что трое пострадавших находятся в тяжелом состоянии.

Между тем, водитель автобуса – 58-летний Виктор Тихонов, работал на транспорте около 30 лет. Его знакомые и близкие утверждают, что он никогда не пил на работе, а перед выездом был в хорошем настроении.

Сам водитель уверен, что ДТП произошло из-за технической неисправности: "Когда я снялся с ручника, автобус поехал, я делал все, чтобы остановить, но он не остановился".

Сам шофер получил серьезные ранения, а его первый допрос проходил прямо во время перевязки. После этого водителя задержали.

Также в сети появилось новое видео инцидента:

В свою очередь, пользователи соцсетей активно обсуждают вероятность теракта.

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Напомним, ранее в центре Харькова после столкновения двух иномарок внедорожник вылетел на тротуар и убил пять человек
автобус, Россия, ДТП, москва, теракт
Источник:

"Сегодня"

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