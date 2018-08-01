Крови вокруг путинских друзей становится все больше: Шендерович назвал мотивы убийства журналистов в Африке

Сегодня, 23:03

По его словам, тюрбаны и арабский язык убийц не снимают вопроса о цели и заказчиках

Виктор Шендерович. Фото: facebook.com
Виктор Шендерович. Фото: facebook.com

Российских журналистов в Африке заказали бенефициары ЧВК "Вагнер".

Такое мнение выразил российский писатель и публицист Виктор Шендерович на своей странице в Facebook, рассказав о мотивах преступления.

"Итак, никакого убийства с целью грабежа не было: российских журналистов изрешетили пулями прямо в машине. Полагаю, охотники за дорогой аппаратурой и баксами были бы бережнее к имуществу. Целью засады было убийство, и убийство именно этой группы. Убийцам был известен маршрут передвижения журналистов и временные рамки. Это было хорошо подготовленное убийство", – написал Шендерович.

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По его словам, тюрбаны и арабский язык убийц не снимают вопроса о цели и заказчиках. Он отметил, что для обычного мусульманского террора наблюдается слишком сложная логистика.

Ранее стали известны подробности гибели в Центральноафриканской Республике трех российских журналистов, о которых рассказали местные СМИ.

Вчера, 31 июля, Орхана Джемаля, Александра Расторгуева и Кирилла Радченко похитили, допросили и убили.

Тела погибших нашли в 23 километрах от города Сибю в ночь на 31 июля. Предположительно, они были убиты группой неизвестных вооруженных людей. Как оказалось, на них устроили засаду некие боевики, вышедшие неожиданно из кустов и расстрелявшие автомобиль. Журналисты в ЦАР снимали материал о российских наемниках из частной военной компании "Вагнера", которых в апреле заметили в Африке.

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МИД РФ отмечал, что журналисты, погибшие в Центральноафриканской Республике, оформляли въезд в страну в качестве туристов. А их пресс-карты были просрочены.
Россия, убийство, журналисты, Африка, шендерович, вагнер, Виктор Шендерович, ЧВК
Источник:

"Сегодня"

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