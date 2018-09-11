Военные учения РФ "Восток-2018": эксперт объяснил, чем опасны маневры

Сегодня, 12:00

Кремль засекретил детальные данные о маневрах, 300 тыс. российских военных имитируют боевые действия

Фото: AFP
Фото: AFP

Масштабные военные маневры в России "Восток-2018" проводятся РФ с целью отработки ведения "большой войны".

Об этом в комментарии сайту "Сегодня" рассказал военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов.

"Военные маневры проводятся для того, чтобы тренировать органы военного управления для ведения войны. Это является итогом учений органов управлений и штабов разных уровней. Это нормальная практика, однако масштаб этих учений говорит о том, что РФ не исключает возможности использования военных сил в полном объеме, т.е. большой войны. Поэтому они их и проводят. Они перенесли проведение учений за Урал, чтобы не предоставлять полной информации об участниках маневров. До Урала действует Договор о верификации, в том числе и во время проведения учений", – сказал эксперт.

По его словам, в ином случае РФ должна была бы подать международную заявку и указать численность войск, которая привлекается к учениям.

"Но они этого не делают, потому что учения проводятся вне зоны предупреждения. Что касается особенности этих маневров, то россияне своих военных разделили на "синих" и "красных, а каждая сторона играет за себя. Это такая большая командная штабная игра, в которой каждый принимает какие-то решения с имитацией динамики боевых действий. То есть они заставляют штабы работать в реальном режиме, но пока что без реальных боевых действий", – пояснил он.

Как добавил Жданов, участие в маневрах военных из Китая можно объяснить намерением России как-то сблизиться и наладить контакт с КНР, потому что у Пекина есть свое видение геополитических вопросов касаемо России.

"Поэтому РФ пытается любым способом помириться с Китаем и найти какие-то точки соприкосновения", – уточнил военный эксперт.

Как сообщалось, военные учения, по масштабам похожие на нынешние, под названием "Запад-81" состоялись еще при СССР 37 лет назад на территории нескольких советских республик, в том числе и в Украине. В маневрах тогда приняли участие армии СССР и стран Варшавского договора. При этом западные страны эти учения восприняли как демонстрацию силы Советским Союзом.

По официальным данным министерства обороны РФ, в нынешних маневрах примут участие около 300 тыс. военнослужащих, более 1000 самолетов, вертолетов и беспилотных летательных аппаратов, до 80 кораблей и судов обеспечения, до 36 тыс. танков, бронетранспортёров и других машин.

В основном розыгрыше, который состоится на полигоне Цугол Восточного военного округа России, примет участие воинский контингент Народно-освободительной армии Китая численностью до 3,5 тыс. человек. Также в маневрах планируется участие военных Монголии.

На такие планы России появилась реакция НАТО. Исполняющий обязанности представителя Альянса Дилан Уайт заявил, что союзники рассматривают предстоящие учения россиян как подготовку "к масштабным конфликтам".
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Автор:

Дмитрий Дубенский

Источник:

"Сегодня"

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