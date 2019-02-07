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Крупное ДТП в Нижнем Новгороде: десятки пострадавших

Сегодня, 12:17

Все пострадавшие - члены рабочей бригады, ехавшие на автобусе, который врезался в грузовик

Фото: 52.мвд.рф
Фото: 52.мвд.рф.
Крупное ДТП в Нижнем Новгороде: десятки пострадавших //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/c04/fd2/5c5c04fd29c8e.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/c04/fd2/5c5c04fd29c8e.jpg Россия Все пострадавшие - члены рабочей бригады, ехавшие на автобусе, который врезался в грузовик

Не менее 24 человек пострадали в результате дорожной аварии в российском Нижнем Новгороде, где утром 7 февраля столкнулись пассажирский автобус ПАЗ и грузовик MAN. Об этом сообщили в областном МЧС.

"Предполагаемые обстоятельства происшествия – водитель автобуса не справился с управлением и совершил столкновение со стоящим на обочине грузовым автомобилем", – утверждают в правоохранительных органах.

Российские СМИ уточняют, что пострадавшие – члены рабочей бригады местного "Водоканала", которые ехали в автобусе. Всего в машине находились 35 человек.

В областном Минздраве утверждают, что всех потерпевших доставили в одну из нижегородских больниц. В то же время госпитализация понадобилась лишь одному из них – 66-летнему мужчине с закрытой черепно-мозговой травмой и сотрясением мозга. Еще шестерых направили на амбулаторное лечение.

У остальных наблюдаются лишь легкие ушибы и ссадины.

Напомним, ранее в России случилась куда более трагическая авария - 3 февраля в Калужской области слетел в кювет автобус с подростковым танцевальным коллективом. В результате ДТП не менее семи человек погибли и десятки были ранены.

Кроме того, в прошлом месяце под российским Воронежем восемь человек погибли в результате столкновения трех автомобилей.

Мы также писали о двух массовых ДТП под Москвой в конце января, в ходе которых из-за тумана столкнулись десятки автомобилей.

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Тег Россия, авария, ДТП, дорожное происшествие

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Источник:

Интерфакс

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