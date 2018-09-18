Крушение Ил-20: Песков сделал заявление о будущем договоренностей по Идлибу

Сегодня, 02:30

Россия и Турция договорились создать к 15 октября в сирийской провинции Идлиб демилитаризованную зону вдоль линии соприкосновения правительственных войск Сирии и вооруженной оппозиции

Дмитрий Песков, фото АиФ
Дмитрий Песков, фото АиФ

Инцидент со сбитым над Средиземном морем российским Ил-20 никак не повлияет на достигнутые в понедельник договоренности России и Турции по созданию демилитаризованной зоны в провинции Идлиб, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

"Нет, этот инцидент никак не повлияет, безусловно, - сказал представитель Кремля. - Это важная, прорывная договоренность, она судьбоносная с точки зрения будущего Сирии, она еще раз подтвердила способность и Москвы, и Анкары выходить на компромиссные и эффективные решения в интересах конечной цели сирийского урегулирования политико-дипломатическими средствами".

Говоря о реакции сирийской стороны на подписанный в понедельник, 17 сентября, в Сочи главами оборонных ведомств меморандума о стабилизации обстановки в зоне деэскалации Идлиб в Сирии, Песков сообщил, что "с ними будет вестись работа". "Что касается иранской стороны, то оценка была дана в официальном заявлении МИД", – добавил он.

Россия и Турция договорились создать к 15 октября в сирийской провинции Идлиб демилитаризованную зону вдоль линии соприкосновения правительственных войск Сирии и вооруженной оппозиции. Таков главный итог четырехчасовых переговоров, которые провели в понедельник президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган.

Как сообщил во вторник журналистам официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков, 17 сентября около 22:00 четыре F-16 военно-воздушных сил Израиля нанесли удар управляемыми авиационными бомбами по сирийским объектам в районе города Латакия. Заход на цели осуществлялся на малой высоте со стороны Средиземного моря. "Прикрываясь российским самолетом, израильские летчики подставили его под огонь средств ПВО Сирии. В результате Ил-20, у которого эффективная отражающая поверхность на порядок больше, чем у F-16, был сбит ракетой комплекса С-200", - заявил он. В результате действий израильских военных погибло 15 российских военнослужащих.

Посольство Израиля в России воздержалось от комментариев.
Сирия, Идлиб, Ил-20
Источник:

ТАСС

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