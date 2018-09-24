Крушение Ил-20: В Минобороны РФ заявили, что у них есть доказательства вины Израиля

Конашенков также обвинил израильское военное ведомство во лжи

Официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков заявил во время брифинга вечером 24 сентября, что у России якобы есть доказательства вины Военно-воздушных сил Израиля в крушении российского Ил-20 17 сентября в Сирии.

"Сегодняшние данные уже не свидетельствуют, а доказывают, что вина за трагедию с российским самолетом Ил-20 целиком лежит именно на Военно-воздушных силах Израиля и тех, кто принимал решение о такого рода деятельности", – сказал Конашенков, представив якобы данные с индикаторов пункта боевого управления российской системы С-400, которые зафиксировали действия израильских истребителей и полет ракеты сирийского комплекса С-20.

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Он также обвинил израильское военное ведомство во лжи.

"Все робкие заявления представителей израильского военного ведомства о якобы непричастности израильской стороны к трагедии с гибелью 15 российских военнослужащих являются ложными", – утверждает Конашенков.

Напомним, что вчера Министерство обороны РФ представило 3D-реконструкцию катастрофы Ил-20, который был сбит С-200 недалеко от авиабазы Хмеймим.

Как мы уже писали, в трагедии Россия обвинила Израиль.

Также сообщалось, что в Иерусалиме отказываются признать вину, утверждая, что в момент сбития российского самолета израильские F-16 уже находились в воздушном пространстве Израиля.