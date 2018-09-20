Крушение Ил-20 в Сирии, в Минобороны РФ сообщили новые детали

Используемая в России система государственного опознавания "свой-чужой" объединяет самолеты и комплексы ПВО только российской принадлежности

Сирийская ПВО, сбившая Ил-20, не располагала российской системой "свой-чужой", так как она не может передаваться другим странам. Об этом сообщил в четверг журналистам официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

По его словам, "все рассуждения псевдоэкспертов, касающиеся причин гибели самолета Ил-20 якобы из-за несрабатывания системы "свой-чужой" - попросту дилетантские фантазии".

"Система государственного опознавания "свой-чужой" является строго индивидуальной у каждого государства, и даже на экспортируемые из России в рамках ВТС образцы вооружения и военной техники никогда не устанавливается. Все это в полной мере относится и к поставленным в Сирийскую Арабскую Республику отечественным системам ПВО", - сообщил Конашенков.

Генерал добавил, что используемая в России система государственного опознавания "свой-чужой" объединяет самолеты и комплексы ПВО только российской принадлежности.

"Никаких прецедентов передачи такой системы вместе с российскими идентификационными кодами другому государству никогда не было и в принципе не может быть", - подчеркнул официальный представитель Минобороны России.

Ранее координатор группы "Информационное сопротивление" Константин Машовец выразил мнение, что за уничтожением Ил-20 в Сирии стоит халатность расчета зенитно-ракетного комплекса С-200.

По его словам, российский самолет-разведчик "сам выдал себя" перед системой ПВО.

"Это какими же идиотами надо быть, чтобы из мощного и дальнобойного ЗРК С-200, который предназначен для борьбы со стратегическими бомбардировщиками, "шмалять" по вертким и небольшим Ф-16 (израильские самолеты) в секторе, где "висит" работающая на излучение РТР/РЭБ типа Ил-20. Тут гарантированно (самолету конец). И чем интенсивнее он "визжит" в эфире, тем гарантированнее этот конец. Потому что у С-200 такая "хитрая" система наведения", – написал Машовец.

Эксперт объяснил, что в советское время существовала проблема неработающего приемопередатчика системы "свой-чужой". По его мнению, современные российские ВКС унаследовали эту проблему с советских времен.

Напомним, поздно ночью, 17 сентября, морской самолет-разведчик Ил-20 Воздушно-космических сил РФ пропал с радаров, возвращаясь на авиабазу Хмеймим в Сирии. Инцидент произошел после ракетного обстрела сирийской провинции Латакия израильскими ВВС. Позже в Минобороны РФ озвучили официальную версию случившегося: Ил-20 был сбит системой ПВО Сирии, так как российским самолетом прикрывались истребители F-16 Израиля. Официальный представитель ведомства заявил, что ВВС ЦАХАЛа преднамеренно создали опасную ситуацию для надводных кораблей и воздушных судов.

В свою очередь израильские военные рассказали свою версию крушения российского Ил-20 в Сирии. В Армии обороны еврейского государства заявили, что израильские истребители после бомбардировок вернулись на территорию еврейского государства к тому моменту, когда сирийские системы ПВО запустили ракеты, сбившие Ил-20.