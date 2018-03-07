Крушение российского Ан-26 в Сирии: все, что известно на данный момент

Крушение российского самолета Ан-26 в Сирии и гибель 39 человек стало одной из главных новостных тем дня, и сайт "Сегодня" собрал все подробности, которые известны на данный момент об этом происшествии.

Так, уже была восстановлена примерная картина крушения: самолет, вылетевший из Квайреса на авиабазу "Хмеймим" не долетел 500 метров до взлетно-посадочной полосы – машина задела крылом заброшенное здание и рухнула носом вниз.

В свою очередь, обозреватели назвали этот военный рейс "офицерским такси", которым пользовались россияне для локальных передвижений по охваченной войной Сирии.

"Это короткий маршрут, всего чуть меньше 200 км. Вот такими локальными перелетами и занимался Ан-26 в последнее время в Сирии – такое себе офицерское такси российской группировки войск в Сирии. Видимо, к приезду начальника генштаба Герасимова из Алеппо срочно вызвали генерал-майора Еремеева и офицеров штаба. По земле добираться намного дольше и все еще небезопасно, потому летели на самолете", – отмечают эксперты.

Также мы сообщали о том, что в Минобороны России подтвердили гибель 27 офицеров, заверив, что ни одного гражданского лица на борту не было.

Кроме того, в сети появился и предварительный список погибших с указанием воинских званий.

По факту крушения транспортника военная прокуратура РФ уже начала проверку.

Стоит напомнить и о показательной реакции соцсетей на крушение военного самолета: многие люди, в том числе россияне, выразили непонимание того, что делали военные в Сирии после заявлений Путина о победе и выводе войск из этой страны.

Отдельно стоит вспомнить о предположении эксперта, опрошенного "Сегодня", о вероятных причинах крушения.