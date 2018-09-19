Крушение российского МиГ-31: первые фото с места аварии

Сегодня, 17:38

Предварительной причиной случившегося в Минобороны России назвали техническую неисправность

Фото: соцсети
Фото: соцсети

Истребитель-перехватчик МиГ-31, который сегодня разбился в Нижегородской области России, был закреплен к базе "Саваслейка", которая, в свою очередь, входит в четвертый центр подготовки авиации Минобороны РФ.

Как сообщает Telegram-канал Mash, непосредственно перед аварией, которая произошла в 17 км от авиабазы, неподалеку от города Кулебяки, судно загорелось и развалилось в воздухе.


Фото: соцсети

Фото: соцсети

В российском министерстве обороны сообщили, что истребитель выполнял полет без боекомплекта. Ведомство уже снарядило специальную комиссию для установления причин крушения.

Предварительная причина случившегося – техническая неисправность.

Ранее мы писали, что крушение МиГ-31 в Нижегородской области произошло во время учебно-тренировочного полета.

Также в феврале мы сообщали об авиакатастрофе пассажирского самолета "Саратовских авиалиний" в московском аэропорту "Домодедово".

Кроме того, в апреля сообщалось о гибели двух людей в результате крушения легкомоторного самолета вблизи населенного пункта Кайбалы в Алтайском районе Республики Хакасия РФ
Россия, крушение, истребитель, авиакатастрофа, МиГ-31
Источник:

"Сегодня"

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