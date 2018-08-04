Крушение вертолета в РФ: пилота пытались предупредить за несколько секунд до трагедии

Пилота вертолета Ми-8, который потерпел крушение в Краснодарском крае, пытался предупредить о столкновении его коллега за несколько секунд до катастрофы. Об этом сообщает Telegram-канал Mash, ссылаясь на запись телефонного разговора с пилотом Евгением Бердюгиным, который находился в транспортном средстве, с грузовой подвеской которого и столкнулся Ми-8.

"Грубо говоря, (всё произошло, – ред.) при взлёте с внешней подвеской с одной из площадок. Мы взлетали, и вслед за нами производил взлёт борт с другой площадки, находившейся рядышком... В процессе взлёта я не знаю, как он меня не заметил, – он после меня взлетал. Он догнал меня. Когда я его увидел сзади, чуть не в последний момент увидел, что борт ко мне приближается, почти в бок летит с набором высоты, с набором скорости, я крикнул ему в эфире. У меня была попытка отвернуть, но не получилось", – рассказал мужчина.

После этого Ми-8 попал лопастями в тросс, на котором висела внешняя подвеска.

"Я его увидел за несколько секунд, секунд 5 максимум, потому что он шёл сзади и слева", – прибавил Бердюгин.

Как известно, в субботу, 4 августа, около 10.00 по местному времени в районе Ванкорского месторождения в Красноярском крае потерпел крушение вертолет Ми-8. На борту находились 3 члена экипажа и 15 пассажиров-вахтовиков, все погибли

Напомним, что в сети уже появилось видео с места события.

Как сообщалось, в июне в Ханты-Мансийском округе РФ вертолет с людьми рухнул в болото. Без жертв не обошлось.