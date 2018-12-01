Крушение военного эшелона в Сибири: в деле появились любопытные детали и новые фото

У перевернувшейся бронетехники оказались закрашенными номера, как на Донбассе

История с крушением эшелона с военной техникой в Омской области РФ, произошедшим на Транссибирской магистрали, начала обрастать любопытными подробностями. Внимательные пользователи соцсетей заметили, что у перевернувшейся бронетехники – закрашены бортовые номера и тактические знаки, как и у той российской техники, которая принимает участие в боевых действиях на Донбассе.

Об этом, например, пишет обозреватель группы "Информационное сопротивление", военно-политический эксперт Александр Коваленко, также известный как блогер "Злой Одессит", на своей странице в Facebook.









Фото: Соцсети

Фото: Соцсети

Фото: Соцсети

Фото: Соцсети

А офицер ВСУ Анатолий Штефан (позывной "Штирлиц") на своей странице в Facebook иронично заметил, что это могла быть диверсия воинов Вейшнории (виртуального государства, согласно легенде учений "Запад-2017", являвшегося условным противником Союза России и Беларуси. – Ред.), которые были представлены к "государственным наградам" за то, что парализовали одну из транспортных артерий и нанесли значительные финансовые потери Министерству обороны РФ.

Напомним, вчера, 30 ноября, на Свердловской железной дороге (станция Мангут Называевского района Омской области) сошел с рельсов военный эшелон – 50 вагонов и платформ устояли, еще 21 (по другим данным – более 30) перевернулся. Эшелон перевозил на ремонт гусеничную технику и гаубицы для Минобороны РФ.

Напомним, в сентябре в России по вине военных поезд едва не сошел с рельсов. Инцидент произошел после того, как между станциями Сергеевка и Сохрановка перевозили военную установку.

Ранее спецвагон для перевозки радиоактивного топлива сошел с рельсов в Озерске Челябинской области России.