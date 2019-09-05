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Крушение военного вертолета в России: названа причина

5 сентября, 16:58

Воздушное судно опрокинулось, когда при разгоне у него подломилась стойка шасси

Фото крушения вертолета Ми-8 в России. Фото: скриншот

Фото крушения вертолета Ми-8 в России. Фото: скриншот

Одной из причин авиакатастрофы, в результате которой в Саратовской области России разбился военный вертолет Ми-8, может быть неисправность воздушного аппарата.

В Министерстве обороны России сообщили, что вертолет опрокинулся при разгоне по взлетно-посадочной полосе по причине разрушения одной из стоек шасси.

В ведомстве отметили, что для выяснения всех обстоятельств аварии на аэродроме работает комиссия ВКС РФ, но заверили в том, что никто из находившихся на борту не пострадал.

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В то же время, Telegram-канал Baza сообщает, что на борту находились три члена экипажа, которые после ЧП были госпитализированы с ожогами, ушибами и множественными травмами.

А причиной падения называют то, что при взлете вертолет зацепился винтами о взлетно-посадочную полосу.

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Напомним, год назад в России потерпел крушение другой Ми-8, рухнув в Красноярском крае. На его борту находились три члена экипажа и 15 пассажиров-вахтовиков, все погибли. Позже стало известно, что за несколько секунд до катастрофы пилота пытались предупредить, но это не помогло.

Кроме того, на минувших выходных в Московской области произошла новая авиакатастрофа, в результате которой частный двухместный вертолет зацепился за линию электропередачи и упал в водохранилище.

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Россия вертолет авиакатастрофа саратов ми-8 вкс рф

Источник: Интерфакс

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