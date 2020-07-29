Крым, Донбасс и Судан: где "засветились" задержанные в Беларуси наемники ЧВК Вагнера

Каждый второй наемник ЧВК Вагнера, задержанный в Беларуси, фигурируют в списках «Миротворца»

Многие наемники из ЧВК Вагнера, задержанные под Минском , участвовали в боевых действиях на Донбассе, пребывали в оккупированном Россией Крыму или устраивали перевороты в других странах.

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Об этом свидетельствуют данные Центра исследования признаков преступления против национальной безопасности Украины, мира, безопасности человечества и международного правопорядка "Миротворец".

Так, по данным Центра, пермяк Тахир Бахтигараев (позывной Фартовый) служил в ЧВК Вагнера механиком-водителем 4-й разведывательно-штурмовой роты.

Житель российской Астрахани Сергей Щербаков – уже несколько лет является внештатным сотрудником ГРУ РФ из ЧВК Вагнера.

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Еще один россиянин – Алексей Волгин – в 2019-м в составе ЧВК "Вагнер" принимал участие в совершении военных преступлений в Судане.

Житель оккупированного боевиками Донецка Олег Дрига служил в т.наз. "5-й ОМСБр 1-го армейского корпуса" ЮВО ВС РФ.

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Житель Брянской области РФ Александр Руденко – член т.наз. "союза добровольцев Донбасса", служил по контракту шесть лет. Воевал на Донбассе с конца мая 2014 года. Летом 2015-го находился на территории оккупированного Крыма.

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Житель Астраханской области РФ Денис Харитонов (позывной Баян) служил наводчиком в роте БМП.

Имя Сидоров Сергей Александрович совпадает с ФИО еще одного изменника Родины, внесенного в списки "Миротворца", и служившего в роте тяжелого вооружения полка т.наз. "ВВ МВД ДНР" на должности командир танкового взвода – командир танкового экипажа в звании старшего лейтенанта.

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Выходец из Славянска Донецкой области Максим Кошман (Коршун) тоже служил в рядах боевиков водителем-телефонистом в звании рядового.

Около половины наемников ЧВК Вагнера, задержанных в Беларуси, фигурируют в списках "Миротворца".

А российский-писатель Захар Прилепин, сколотивший свою банду для войны на Донбассе , признал, что среди задержанных в Беларуси россиян также есть те, кто служил в его "батальоне", сообщает издание URA.RU.

Напомним, по данным белорусских силовиков, в результате спецоперации под Минском задержаны 32 боевика российской ЧВК Вагнера . Однако считается, что в общем в республике могут находиться до 200 российских наемников.

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