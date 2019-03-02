"Крым – не мой": россияне вышли на митинг против оккупации
Демонстрация прошла без происшествий, кроме того, что один прохожий пытался вырвать флаг Украины у одного пикетчика
Группа российских активистов провела в Санкт-Петербурге акцию в поддержку Украины и территориальной целостности страны.
В связи с этим 1 марта, то есть в пятую годовщину принятия Советом Федерации РФ решения "Об использовании вооруженных сил РФ на территории Украины", в центре города (на Невском проспекте) они утроили прошли одиночные пикеты.
Среди прочих активисты держали плакаты "Крым – не мой! Крым – это Украина" и "Путин – международный террорист".
"Мы продолжили участие во всемирном флэшмобе "Крым – это Украина!", который будет продолжаться до 16 марта, выразив таким образом свое отношение к оккупации территорий Украины, но этим не ограничились: часть плакатов была посвящена антивоенной теме", – пишет у себя в Facebook участница акции Ольга Смирнова.
По ее словам, демонстрация прошла без происшествий, кроме того, что один прохожий пытался вырвать флаг Украины у одного пикетчика. Правоохранители их также не задерживали.
Напомним, что в январе в Москве, Санкт Петербурге и еще нескольких городах России прошли десятки митингов против политических преследований.Мы также писали о массовых протестах против пенсионной реформы., которые прошли в России осенью. В результате сотни человек были задержаны службами правопорядка.
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