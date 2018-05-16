Крымский мост мешает США попасть "к берегам Беларуси": Захарова "потроллила" американцев

Американцы считают, что мост ограничит судоходство в Керченском проливе, но в РФ на это дали смешной ответ

Открытие незаконно построенного Крымского моста возмутило США, а спикер Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова даже пошутила над американцами, мол, они теперь не смогут перебросить свой флот к берегам Беларуси из-за этого объекта. Об этом она сказала на брифинге.

Ее удивило заявление Госдепа США относительно строительства и открытия моста.

"Госдепартамент США заявил, что Крымский мост мешает судоходству. Я долго думала, звонила экспертам, смотрела карту, задавалась вопросом, а потом поняла, о чем заявили коллеги по Госдепартаменту: конечно, мешает. Этот мост может помешать единственно чему, так это проходу шестого флота США, который будет переброшен, по словам Госдепартамента, к берегам Беларуси. Вот этому проходу он может действительно помешать", – сказала Захарова.

Отметим, что Беларусь не омывается никаким из морей и находится слишком далеко от Керченского пролива. Поэтому слова спикера МИД РФ можно расценивать как шутку в адрес американцев.

Как сообщалось, США осудили строительство Россией Керченского моста. В Госдепе подчеркнули, что Крым является частью Украины, а строительство моста происходило без разрешения украинской стороны. Также американцы отметили, что мост ограничит судоходство в Керченском проливе.

В свою очередь в посольстве РФ в США в ответ Госдепу заявили, что не намерены ни у кого спрашивать, можно ли строит мост. Россияне уверяют американцев, что Крым – это якобы российская территория.

Напомним, вчера, 15 мая, президент РФ Владимир Путин открыл Керченский мост поездкой за рулем КамАЗа. Утром 16 мая было официально открыто автомобильное движение. Россияне запустили автодорожную часть моста. Железнодорожная, как ожидается, будет запущена в следующем году.