Кто такой Евгений Манюров, устроивший кровавый теракт в Москве в день ФСБ

Перед смертью он успел убить одного сотрудника ФСБ и ранить еще пятерых. Мотив преступления не ясен.

Фото: соцсети

В центре Москвы, возле знаменитой Лубянке, вечером 19 декабря произошла стрельба, в результате которой по официальной версии погиб один сотрудник ФСБ. Еще пятеро получили тяжелые ранения, в том числе тяжелые. Изначально СМИ сообщали о трех нападавших, но позже выяснилось, что стрелок действовал в одиночку. Он был ликвидирован.

Нападение на ФСБ именно 19 декабря вряд ли было случайным – именно в этот вечер президент России поздравлял силовиков с их праздником, "днем чекиста".

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Видео: Baza

СМИ выяснили имя предполагаемого убийцы – Евгений Манюров. "Сегодня" собрали самое главное, что известно об этом человеке на данный момент.

Юрист-охранник. В армии не служил, увлекался стрельбой

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Евгений Манюров жил в Подольске, в Подмосковье. Ему было 39 лет. Журналисты разыскали мать стрелка, которая рассказала, что сын в детстве занимался боксом и рукопашным боем. Также любил стрельбу, которой увлекался "как хобби" на протяжении 3-4 лет. В армию он, кстати, так и не пошел – по какой причине, СМИ не уточняют.

Близких друзей у Евгения не было: "Ни с кем не общался, никто к нему не приходил. Женя не женат и женщины у него нет". С отцом тоже практически не разговаривал, общались по праздникам. Еще одна интересная деталь – по словам матери, в последнее время сын разговаривал "c какими-то арабами по телефону", по-английски, потому она не понимала о чем. А соседка сказала, что Манюров "был весь в себе, все время ходил в камуфляже".

СМИ нашли пустой аккаунт Евгения Манюрова во "Вконтакте"; там указано место обучения — Российский государственный университет правосудия. Также он числится в списке слушателей курса "Социологический анализ рекламной коммуникации" в Высшей школе экономики. РЕН-ТВ утверждает, что он получил диплом юриста. Однако, имея такое образование, в последние годы почему-то работал в охранных предприятиях.

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При этом тренер московского стрелкового клуба ДОСААФ Олег Солович, который около трех месяцев посещал Манюров, дал негативную оценку: "Стрелял плохо. Чтобы хорошо стрелять, надо несколько лет этим увлекаться", — отметил он. — На занятия ходил в таком длинном черном плаще с капюшоном. Даже не плащ это, а парка. Мы предлагали ему снимать верхнюю одежду во время стрельбы, а он говорил, что ему так удобно".

Также он прокомментировал результаты прошедшего в ноябре городского турнира по стрельбе "Наша оборона" IDPA, в котором принимал участие Манюров. "Полный тезка, которого вы называете, у нас стрелялся самым последним, самый последний результат. Вот вам уже ответ, насколько [хорошо] он стрелял", — сказал тренер.

Возможные связи со спецподразделениями

Оружие "лубянского стрелка"

Baza выяснила, что с начала 2000-х Манюров работал в нескольких ЧОПах. Самый интересный из них — "Вымпел-резерв" — выступал в качестве учредителя ассоциации ветеранов и сотрудников разведки. А один из его бывших владельцев в 90-е был видным силовиком — руководителем группы "Вымпел". Сейчас это управление "В" ФСБ.

Напомним также, что при обысках дома у "лубянского стрелка" следователи обнаружили четыре винтовки и травматический пистолет. Среди оружия, например, были две "Сайги" и карабин "Вепрь". Ко всему этому еще очень много патронов. При себе в рюкзаке у Манюрова было взрывное устройство, соединенное с телефоном, а также гранаты.

Все подробности "лубянского" теракта, фото и видео – в материале "Сегодня"

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