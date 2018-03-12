Кто такой Скрипаль: все об отравленном в Британии российском экс-шпионе

Бывший российский шпион, полковник в отставке Сергей Скрипаль был найден без сознания в Британии на скамейке в центре города Солсбери днем в воскресенье, 4 марта. Рядом с ним была его дочь – 33-летняя Юлия, которая также была в обмороке. Оба в настоящее время остаются в реанимации после контакта с неизвестным веществом.

Загадочный случай

По информации ВВС, Скрипалю и его дочери внезапно стало плохо 4 марта в 16:15 по местному времени, когда они находились в торговом центре Maltings. После госпитализации врачи диагностировали у них серьезное отравление. Очевидцы утверждают, что обратили внимание на странную пару на скамейке в торговом центре. По их словам, мужчина "с пустотой в глазах" беспорядочно двигал руками, а женщина, находившаяся рядом с ним, "уткнулась в него лицом, потеряв сознание".

Сразу после инцидента в торговый центр в полном облачении для дезинсекции прибыли спасатели. Подобные работы также проводились и в нескольких районах города. Установить вещество, которым отравился Скрипаль с дочерью, экспертам не удалось. Поиски неизвестного яда дома у Скрипаля также не увенчались успехом. Отделение больницы, куда доставили пострадавших из торгового центра, было временно закрыто. В настоящее время меры повышенной безопасности уже отменены, однако полиция продолжает расследование этого ЧП.

Фото: AFP

Представитель окружной больницы Солсбери, где находятся пострадавшие, рассказал, что они остаются в критическом, но стабильном состоянии в реанимации. Также пострадавший от неизвестного вещества сотрудник полиции, который прибыл на место происшествия, пришел в сознание.

По данным The Sun, на месте происшествия полиция обнаружила неизвестный предмет, который был помещен в специальную упаковку и доставлен в лабораторию на исследование. Вещество, которое вызвало отравление, до сих пор не установлено. Как сообщается в СМИ, это может быть фентанил – сильный опиодный анальгетик, использующийся при анестезии.

Что известно о Скрипале

Сергей Викторович Скрипаль родился 23 июня 1951 года в Киеве. Долгое время он служил в ГРУ РФ, а также несколько лет проработал в МИД РФ. В 2004 году ФСБ арестовала Скрипаля, уличив военного в сотрудничестве с британскими спецслужбами. Следствие установило, что Скрипаль якобы был завербован британскими спецслужбами в 1995 году. Добывая секретные данные через бывших сослуживцев, он передавал их британцам.

Скриншот из видео "Голос Америки"

Обвинение утверждало, что Скрипаль раскрыл около 300 агентов российских спецслужб в обмен на гонорар в 100 тысяч долларов. Обвиняемый признал себя виновным. Впоследствии Московский окружной военный суд по вменяемым обвинениям приговорил Скрипаля к 13 годам тюрьмы строгого режима по статье о госизмене. Он отсидел почти половину срока. В середине 2010 года Скрипаля и еще нескольких шпионов выпустили в обмен на группу российских разведчиков, разоблаченных в США. С тех пор Скрипаль проживает в Великобритании, где получил убежище.

По данным информационного интернет-ресурса "Голос Америки", родственники пострадавшего рассказали, что Скрипаль опасался за свою жизнь и считал, что российские спецслужбы просто так не оставят его в покое.

По данным The Sun, много лет назад Сергей Скрипаль обращался в полицию в связи с внезапными смертями супруги и сына. Жена погибла в автокатастрофе вскоре после того, как они получили убежище в Великобритании. Сын также погиб в ДТП в России. Он приехал на экскурсию в Санкт-Петербург, где загадочно скончался при странных обстоятельствах.

Реакция Британии и России

Британская разведка MI5 считает отравление экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери попыткой убийства, связанной с Россией. Полиция и MI5 считают, что начальные факты расследования позволяют говорить о спонсированной государством попытке убийства. В то же время не исключаются и другие версии – попытка соперников скомпрометировать Россию и режим президента РФ Владимира Путина.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал пропагандой и истерией заявления о причастности Москвы к покушению на убийство бывшего разведчика ГРУ и его дочь. Кроме этого, Лавров заявил, что "неуместно" сравнивать этот инцидент со смертью бывшего сотрудника ФСБ Александра Литвиненко.

Глава МИД Великобритании Борис Джонсон заявил, что Лондон намерен принять жесткие ответные меры в случае, если удастся установить причастность России к инциденту в Солсбери с бывшим полковником ГРУ Сергеем Скрипалем.

"Я знаю, что у членов Палаты общин есть подозрения, и я хочу сказать, что если эти подозрения оправдаются, правительство примет необходимые меры, чтобы защитить жизни людей в стране и их свободу", – сказал Джонсон, выступая в Палате общин.

"Очень возможно, что нам придется пересмотреть наш санкционный режим и рассмотреть другие меры", – добавил глава МИД.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил, что не в курсе того, что стало причиной инцидента со Скрипалем. При этом он отметил, что подозрения в причастности россиян к отравлению не заставили себя долго ждать.

"Я, к сожалению, не могу вам высказать какую-то реакцию, потому что мы не располагаем никакой информацией. Вы знаете, как он оказался на западе, в результате каких действий и решений. Я не буду этого повторять. Москва всегда открыта для взаимодействия", – сказал Песков в ответ на вопрос о том, готова ли Москва сотрудничать со следствием.

Напомним, это уже не первый шпион, которого настигло отравление. В 2006 году в Лондоне умер от отравления полонием-210 подполковник советской и российской госбезопасности Александр Литвиненко. Британские детективы Скотланд-Ярда, расследовавшие его гибель, заявляли о том, что спецслужбы РФ пытались отравить и их.

Также сообщалось, что ФСБ задержала "украинского шпиона" в оккупированном Крыму.