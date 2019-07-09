Куча вопросов не решаются: Лукашенко напомнил России прошлые обиды

Глава белорусского государства рассказал о запретах на поставку продукции в РФ и "налоговый маневр" вместо пошлин

Александр Лукашенко. Фото: president.gov.by

Беларусь и Россия должны идти шаг за шагом для того, чтобы реализовать положения союзного договора, однако в отношениях двух стран есть больные вопросы.

Об этом заявил во вторник президент Беларуси Александр Лукашенко, встречаясь с госсекретарем Союзного государства Григорием Рапотой.

"Конечно, есть принципиальные большие вопросы, которые мы решили отразить в программе действий по реализации союзного строительства", — отметил белорусский лидер. Также, продолжил он, есть "вопросы текущие, без решения которых вообще нечего говорить о какой-то интеграции и программах".

Лукашенко напомнил, что, по решению Россельхознадзора, запрещены поставки в РФ продукции порядка 80 белорусских предприятий.

"Если мы так друг с другом строим отношения, то о какой общей валюте и объединении государств можно говорить. Этого просто быть не должно в отношениях между двумя государствами", — считает Лукашенко. По его словам, это касается также обеспечения свободного доступа к госзаказу в России, промышленной кооперации.

"Или "налоговый маневр", который подкинули вместо таможенных пошлин, о которых мы договаривались, что их даже в ЕАЭС быть не должно, а не то что в Союзном государств", — заявил Лукашенко.

Он также констатировал, что уже "фактически истекли сроки по переговорам на поставки природного газа и нефти [в Беларусь] на будущее".

"Куча вопросов, которые не решаются. Мы договорились, что, решая стратегические вопросы, мы параллельно будем решать вопросы тактического характера, которые лежат на поверхности и вопиют", — отметил президент.

"Без решения этих вопросов вообще даже с нашей стороны и разговаривать нечего", — заключил президент Беларуси.

Новости "Сегодня" писали, что, комментируя вопрос слияния Беларуси и России, Лукашенко заявил, что такой необходимости нет .

Также сообщалось, что Лукашенко заявил: он не видит прогресса в переговорах по интеграции с Россией .

Напомним, в конце 2018-го разразился спор Лукашенко с Путиным, причиной которого стал "налоговый маневр" России. Суть его заключается в том, что до 2024 года Москва намерена постепенно обнулить экспортные пошлины на нефть, одновременно подняв налог на ее добычу. "Налоговый маневр" прямо бьет по интересам Беларуси, которая получает от России нефть по внутренним ценам, а продает нефтепродукты – по мировым.

Лукашенко заявил, что из-за "налогового маневра" России Беларусь потеряла почти 4,5 млрд долларов, а – до 2024 года, потеряет еще 10,5 млрд.

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