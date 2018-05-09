Культ Сталина в России: историк рассказал о "дутой" популярности диктатора

Сегодня, 12:24

 Книги о Сталине в России издают на государственные деньги, но их никто не покупает

Фото: AFP
Фото: AFP

На самом деле Сталин не очень популярен в России. А его "героизация" – это часть пропаганды, как пропаганда культа личности. Об этом в интервью сайту "Сегодня" рассказал исследователь сталинизма Дмитрий Хмельницкий.

"Знаете, сейчас, когда я вижу полки книжных магазинов, мне просто дурно становится. Количество сталинистской литературы, прославляющей Сталина и членов его Политбюро, армию, госбезопасность, – просто чудовищное. Это массированная пропаганда. В тот момент, когда в России появится свободное телевидение, все развернется обратно, как это уже произошло в 1989-1990-х годах. Трех месяцев хватило, чтобы вся советская власть и ее 70-летняя идеология оказались в помойном ведре. Путин потом медленно все это восстанавливал", – отметил историк. 

По словам Хмельницкого, книги о Сталине – это все некоммерческая литература. В реальности нет такого спроса на сталинистскую макулатуру, который бы оправдывал ее издание.

"Я это точно могу сказать. Когда-то я редактировал серию научных сборников "Правда Виктора Суворова", это было в 2007-2012 годы, и они раскупались потрясающе, перепечатывались по нескольку раз. Потом издательство решило сделать коммерческую контр-серию – "Неправда Виктора Суворова". Их хватило на два сборника, никто не покупал. То есть все это издается на государственные деньги, как раньше издавали работы Ленина или Брежнева и прочую пропагандистскую муть. Оно никому не надо и быстро лопнет, когда кончится финансирование", – подчеркнул Хмельницкий.

Напомним, историк также объяснил, почему День победы 9 мая не отмечался до 60-х годов ХХ века.

Полный текст читайте на сайте "Сегодня": "У Второй мировой был один главный инициатор – Советский Союз": интервью с историком Дмитрием Хмельницким
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Источник:

"Сегодня"

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