Курили на борту и мешали пилотам: в России пьяные сорвали вылет самолета

Российский самолет. Фото: twitter.com/WGNNews

В России из-за двух пьяных дебоширов на борту самолет вернулся на стоянку в столичный аэропорт "Домодедово". Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"В дежурную часть ЛУ МВД России в аэропорту Домодедово поступило сообщение о том, что командир воздушного судна, которое готовилось к вылету в Минеральные Воды, принял решение вернуть авиалайнер к месту стоянки в связи с неадекватным поведением двух пассажиров", – рассказала она.

Известно, что 40-летний житель Северной Осетии использовал нецензурную лексику, не реагировал на замечания пассажиров и экипажа, а также пытался проникнуть в кабину пилотов. Второй пассажир – 44-летний житель города Санкт-Петербурга курил на борту самолета.

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Как сообщила представитель МВД, наличие алкоголя в крови у обоих задержанных подтвердило медицинское освидетельствование.

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В отношении первого из них начато уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом "В" части 1 статьи 213 УК РФ. Второго привлекли к административной ответственности по статье 6.24 КоАП РФ.

Напомним, ранее самолет "Уральских авиалиний" совершил аварийную посадку в международном аэропорту Сочи из-за технических неполадок.

Кроме того, в этом месяце летевший из Москвы в оккупированный Симферополь лайнер этой же авиакомпании совершил аварийную посадку на кукурузное поле в Московской области.

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