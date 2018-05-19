Лавров и Шойгу остались в креслах: Путин утвердил новый состав правительства России

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подал президенту Путину на подпись новый состав Кабмина. В числе министров остались и "старые кадры" – глава МИД Сергей Лавров и министр обороны Сергей Шойгу. По признанию самого Медведева, в структуре правительства нет принципиальных изменений, так как действующая система "доказала свою работоспособность".

"Я согласен, подпишу указы о назначениях. Мы с вами в предварительном порядке обсуждали практически все представленные вами кандидатуры. Все люди известные, с хорошим опытом работы, хорошо зарекомендовавшие себя на прежних участках работы", – сказал Путин на встрече с Медведевым.

Так, первым вице-премьером Медведев предложил назначить Антона Силуанова, который, по его мнению, также должен быть министром финансов.

Путин также согласился переназначить главой МИД Сергея Лаврова, министром обороны – Сергея Шойгу, министром культуры – Владимира Мединского, главой МВД РФ – Владимира Колокольцева, министром юстиции – Александра Коновалова, министром торговли и промышленности – Дениса Мантурова, а Максима Орешкина – главой Минэкономразвития РФ. Министром энергетики РФ останется Александр Новак.

Среди других одобренных кандидатур на пост вице-премьеров: Татьяна Голикова, Юрий Трутнев (вице-премьер – полпред в ДФО), Ольга Голодец, Виталий Мутко, Дмитрий Козак, Юрий Борисов, Алексей Гордеев, Максим Акимов, Константин Чуйченко (вице-премьер – руководитель аппарата правительства).

В новом правительстве России МЧС возглавит заместитель главы ФСБ Евгений Зиничев, который сменит Владимира Пучкова.

Напомним, президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ о назначении Дмитрия Медведева председателем правительства РФ 8 мая.